瑞穗柚花追香路跑 蕭美琴完成6公里

瑞穗鄉農會昨舉行「柚花追香路跑」，副總統蕭美琴（左二）擔任起跑鳴笛嘉賓，也完成六公里迷你馬。（總統府提供）

2025/03/24 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉農會昨天舉行「柚花追香路跑」活動，副總統蕭美琴受邀出席主持起跑的鳴笛儀式，她也參加並完成六公里的迷你馬；蕭美琴走訪在地的農特產品攤位與攤商互動、合影，受到熱烈歡迎，還自掏腰包購買產品，鼓勵選手完賽後品嚐優質的農產品。

40分36秒完賽 獲迷你馬女子組第8名

昨天清晨拂曉，瑞穗國小就聚集許多跑者，路跑活動開始前，蕭美琴先和民眾一起做暖身操、互動熱絡，她昔日在花蓮擔任立委時，二○一九年也曾參加「柚花追香路跑」；她說，過去住在花蓮時，當時在鶴岡山上，跑在柚花的香氣裡非常享受，因此在去年就報名參賽。蕭美琴昨天以四十分鐘三十六秒完賽，在迷你馬女子組獲得第八名。

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蕭走訪農特產攤位 與攤商互動熱烈

蕭美琴說，花蓮在地震後需要大家的溫暖，瑞穗是美麗且適合運動的好地方，希望透過活動帶動地方觀光，這次參賽不只是副總統的身分，也是以選手的角色和大家一起奔跑，還笑說民眾可以盡情超越她，邀請大家一起感受瑞穗的陽光與柚花的芳香，在運動中體驗花蓮的特有魅力。

除了路跑，蕭美琴也走訪在地農特產品攤位，市集有很多熟悉的面孔，她與攤商互動熱烈並合影；她說，花蓮的農產品很棒，擔任駐美代表時，最愛向外賓推薦花蓮世界冠軍的蜜香紅茶，送給外賓當伴手禮；隨後，蕭美琴也拜訪地方友人，並參加光豐農會的箭筍節，幫忙行銷箭筍。

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