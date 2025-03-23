《台中》公老坪桔屋活化 零廢棄小屋開張

豐原公老坪社區「桔屋—集吉屋」是居民資源回收站，也是兼具環教功能的零廢棄小屋。（記者張軒哲攝）

2025/03/23 05:30

「桔屋—集吉屋」兼具社區資源回收中心與環境教育教室功能

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區公老坪社區近年農村再生有成，居民將原本存放柑橘的資材室平房倉庫，改造成為兼具環教功能的零廢棄小屋「桔屋—集吉屋」，昨日由環境部長彭啟明主持啟用典禮，進行零廢棄行動宣誓，象徵各界對推動永續環境的決心。彭啟明強調，政府推動資源循環零廢棄，他見證社區源頭減量，這就是驅動力量。

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環境部長主持啟用 盼成示範點

「桔屋」由山村居民與各界協力打造，昨日啟用典禮包括彭啟明、立委蔡其昌、何欣純出席。彭啟明說，很多人都說是零廢棄是一個理想，現在多採焚化，但平均每人每天都產生一公斤多的垃圾，自己每天很努力減少製造垃圾，但還是有約○．四公斤垃圾量，太太也會協助計算，雖然努力宣導減量，但要發自於每個人出自於愛地球的心。

打造台灣更多有零廢棄的地方，希望台灣有更多地方結合地方創生與國科會等相關元素，能先將公老坪這個示範點做起來。

何欣純說，不管中央還是地方，零廢棄理念實踐落實有階段性，重要的第一步就是從豐原公老坪桔屋開始。

展現社區零廢棄行動的具體實踐

這間環保小屋也是山區居民資源回收站，現場規劃「桔屋—集吉屋」導覽解說，並安排資源回收分類與積點系統操作示範，完整呈現社區零廢棄行動的具體實踐，展現公老坪社區邁向永續發展的重要里程碑。

公老坪產業發展協會理事長陸冠全表示，基地原為存放柑橘的柑倉，因柑橘栽培方式改變後，已無使用需求，透過這次與主婦聯盟和逢甲大學建築社造創生研究室的計劃，重新活化再利用成為社區資源回收中心與環境教育教室，共同推動社區與環境的永續發展。

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