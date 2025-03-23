台江文化季音樂會 發表18首新曲

台江老中青三代音樂素人，以藝術參與行動，創作18首新曲並帶來演出，為2025台江文化季揭開序曲。（台南社大台江分校提供）

2025/03/23 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕第十六屆台江文化季登場，首場有夢音樂會「台江是彩色的」，由台江限定作曲班同學策畫、演唱，前晚發表十八首原創新曲，為台江本土文化再添新色彩，後續有劇場、校園社團成果展演等系列活動到九月。

音樂素人創作 本土文化添新色彩

台江文化季以培育藝術社群及人才為願景，串聯台江有夢音樂會、兒童偶劇、多元劇場及戶外演出，並搭配在地社群及校園社團，將在台江多個場域接力舉辦系列活動，成為台江年度藝術盛典，系列活動將持續到九月下旬。

請繼續往下閱讀...

今年台江文化季前晚由「台江是彩色的」音樂會揭幕，由台江音樂素人以藝術參與行動發表十八首新曲，包含以山海圳紫楝花開為景創作的《秋意上心頭》、以黑面琶鷺為題的《飛啊飛》、以台江農村風情創作《風雨弄姑娘》，更有關心台灣公民社會運動所作的《自主》、《世間情》。

描寫四季風光 譜出對台江的愛

音樂會最後，師生各自以生活物件為樂器，打擊演奏《台江本事碕哩鏘》，為二○二五年台江文化季系列活動揭開序曲。

創作《秋意上心頭》的楊淑瑤表示，新歌描寫春天騎著單車到山海圳看盛開的紫戀花，夏天陪伴台江國中小同學走文化路徑，秋天時到曾文溪堤岸看蘆葦花，冬天則是到台江田野撿果實。楊淑瑤說，這是台江四季風光，很高興能夠寫成歌，更要謝謝鄉親們來聽作曲班素人唱出自己的歌。

創作《世間情》的鄭新讚指出，感謝老師熱心指導，自己才能譜出一首又一首對台江土地的愛，唱出一曲又一曲生命的故事，感謝鄉親參與在地音樂會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法