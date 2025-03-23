宜蘭石城自行車道南延 串聯舊草嶺環狀線

宜蘭縣石城漁港往南延伸至大里懷德橋段，將打造逾4公里長的自行車道，導入新北遊憩量能。（宜縣府提供）

2025/03/23 05:30

石城漁港至大里懷德橋

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕交通部建置全台環島自行車路網，在宜蘭石城漁港至大里懷德橋段，斥資三．一億元委由宜蘭縣政府辦理，總長逾四公里，將串聯新北市福隆舊草嶺環狀線自行車道，預計今年四月初動工、二○二七年八月完工，導入東北角遊憩量能。

舊草嶺隧道自行車道全程約廿公里，以新北福隆為中心，北至鹽寮，南至宜蘭石城，沿途不但有豐富歷史、文化，還有自然海岸風景，深受旅客喜愛，觀光署將從石城再往南延伸四公里自行車道至大里。

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斥資3.1億 4月初動工

石城漁港至大里懷德橋段自行車專用道，將新闢路段二九三五公尺及改善既有路段一二○五公尺，車道寬度約二．五公尺，將以台二線省道路外的方式進行路線規劃，並會納入生態檢核作業，充分考量減少對生態環境的衝擊。

縣府表示，因路線規劃於台二線省道路外靠海側，因應環境氣候的浪襲威脅、工程材料耐久性及維護管理成本，均一併綜合評估，總經費三億一千萬元。

縣府指出，計畫完成後，自行車道將可串聯既有東北角風景區福隆舊草嶺環狀自行車道，可將新北市自行車觀光遊憩量能延伸至宜蘭，同時連結石城車站景觀餐廳與大里海景公園等，建構出鐵路及自行車道雙鐵交通的深度旅遊。

石城漁港至大里懷德橋段自行車道預計二○二七年八月完工，屆時旅客就能從福隆車站出發，沿著台二線一路騎到石城後，再往南延伸至大里，沿線除可眺望龜山島風光，還有綿延的海岸線與壯麗山壁伴行，途經石城車站、桶盤堀漁港、大里天公廟、大里車站、大里漁港等景點。

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