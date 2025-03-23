提升海線觀光 苗栗好望角、過港隧道9月動工

好望角海丘之心、過港隧道觀光整備統包標出，估最快9月開工。圖為好望角。（記者蔡政珉攝）

2025/03/23 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府盤點、整合苗栗海線觀光資源後，推出「白沙聖域．天空之丘」計劃案，入選交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫（二○二四─二○二八年）」重要廊帶亮點營造計畫，其中主題項目好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程順利標出，總經費兩億四千餘萬元，預估最快九月後可動工。

好望角距白沙屯拱天宮僅4公里

苗縣府文化觀光局表示，統包工程標出後，將由得標的統包廠商進行規劃案，估計需要至少半年時間，盼能早日完成規劃設計後動工。文觀局也提到，「好望角」為台灣中部西岸親近海岸與河口的丘陵觀景點，每年估計可吸引三十萬人次遊客，且距離知名的白沙屯拱天宮約僅四公里。

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苗縣府盼觀光新廊帶 吸引信眾光臨

因「好望角」位於西濱快速道路附近，遊客也可經由西濱快速道路前往拱天宮，因拱天宮每年可吸引超過三百萬人次遊客，苗縣府文觀局希望藉由此計畫讓遊客發揮外溢效果。

至於過港隧道，位於後龍鎮南部與山邊媽祖廟相距不遠，比鄰通霄鎮白沙屯地區，為台鐵苗栗舊海線重要隧道，並獲登錄為歷史建築，是知名觀光景點，隧道內燈光與環境也經美化，且可與好望角、拱天宮相串聯。

苗縣府文觀局強調，「白沙聖域．天空之丘」計畫，提出五項硬體與六項軟體行動計畫，而「好望角海丘之心」、「百年過港隧道時光秘境」為其中重要的項目；盼此工程案能以白沙屯拱天宮媽祖文化與好望角遊憩區做為核心主軸，規劃與串接周邊各遊憩據點，並持續吸引更多遊客，提升苗栗海線觀光並振興地方經濟。

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