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    被撤照 改名原地重起爐灶 飼主不滿

    伊甸動物醫院被撤照後，竟原地改名重起爐灶，令受害毛孩的主人不滿。（取自google Map）

    伊甸動物醫院被撤照後，竟原地改名重起爐灶，令受害毛孩的主人不滿。（取自google Map）

    2025/03/22 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市「伊甸動物醫院」被爆以無國內藥證藥物醫治毛小孩，林姓飼主愛犬因此過世，飼主去年九月中曾向台北市動物保護處檢舉獸醫師違反使用禁藥，等逾半年苦無下文，質疑動保處怠惰，日前再向監察院陳情。監察院回應，有收到林姓飼主陳情，案情仍在了解中。

    林姓飼主指出，依《獸醫師法》第廿六條，獸醫師重大醫療錯誤導致死傷會停業一年，他去年九月中向北市動保處檢舉醫死愛犬的獸醫師，其違反使用禁藥及劑量嚴重超標、醫療重大錯誤，等了半年，直至本月十號才回覆該名獸醫並無觸法，理由卻不透露，他痛批：「根本是黑箱作業。」

    北市動保處防疫檢驗組長范明琪對此回應，針對重大診療案件爭議調查，已送請獸醫師公會代表及專家學者協助判定，依政府資訊公開法規定，相關調查資料難提供。監院陳情，動保處尚無缺失，已依法配合調查。

    而林姓飼主因質疑獸醫「違法使用禁藥」害死毛小孩，找時任立委高嘉瑜陳情曝光後，卻遭其他飼主及獸醫撻伐，認為該藥在國外行之有年、醫師與飼主心照不宣，此案恐打破雙方用藥默契。

    林表示，不反對該藥物，是質疑藥品來源，不僅無簽署用藥同意書、給予劑量超標，出現副作用還不停藥，最終導致愛犬離去。事實上，防檢署多年以來都有合法申請管道，也可選擇人用動物用藥，如果腫瘤用藥取得來源合法，飼主才有管道求償，他認為應該要建立合法申請管道。

    北市動保處：查無違法

    另，林姓飼主質疑出事的動物醫院去年遭撤照，負責人卻在同個地點改名繼續經營，「害死毛小孩竟還能重起爐灶！」范明琪指出，該院涉違反《獸醫師法》情形，已經依相關規定妥處；另查同地點新設獸醫診療機構，為依法申請核准，尚無違反相關法令規定。

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