台21線龍神橋交管 中午增15分鐘通行

南投縣台21線龍神橋路段進行刷坡工程交管，公路單位中午延長至1小時15分鐘，以配合當地民眾通行作息。（記者劉濱銓攝）

2025/03/22 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣往信義鄉與玉山園區的台廿一線新中橫公路，最近在水里鄉龍神橋路段進行刷坡保護工程，持續至五月九日，施工期間採整點放行，惟中午僅開放一小時引發民怨，公路局信義工務段為此多增加十五分鐘通行時間，但早上九點至十點禁止通行，籲請用路人配合。

5/9前早上9點至10點禁止通行

台廿一線是通往信義鄉東埔溫泉區，以及玉山塔塔加、阿里山森林遊樂區的重要道路，惟在龍神橋七十八K處的上邊坡，因災害崩坍，三月十日起展開刷坡、掛網，以及打設岩栓與坡面噴漿工程，並考量當地路幅僅二車道，進行刷坡恐造成土石滾落路面危及人車，採整點放行的交管措施，預計至五月九日。

請繼續往下閱讀...

信義工務段表示，起初交管從上午九點至中午十二點，下午一點至五點，期間每整點放行十五分鐘，中午放行一小時，惟實施交管以來，卻頻頻接獲民眾反映，直指中午放行一小時太短，導致午休時段往返水里、信義鄉過於急促，影響民眾通勤工作與採買。

工務段說，為配合當地通行作息，便將中午放行時段延長至一小時十五分鐘，不過上午九點至十點不能通行，從十點起整點放行十五分鐘，提醒用路人注意，之後會觀察交管微調後的成效，並收集民眾意見，滾動調整以減少民怨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法