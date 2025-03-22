《苗栗》苗農許宸祐扶老 獲青少年志工菁英獎

國立苗栗農工電機科二年級學生許宸祐（左），製作蛋糕替長者慶生，共切生日蛋糕。（高景鳴提供）

2025/03/22 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立苗栗農工電機科二年級學生許宸祐，從國一便投入三義鄉溫馨廚房志工服務，近五年來無怨無悔付出，用行動詮釋了「愛是持續且穩定的付出」理念；榮獲今年「台新青少年志工菁英獎」最高榮譽「親善大使獎」殊榮。許宸祐鼓勵青少年投入志工服務，並從中探索自我價值，面對現實與未來各種挑戰，注入年輕世代的力量。

家住三義鄉的許宸祐，幼稚園時就與弟弟跟著媽媽到華山基金會公館鄉站等單位當志工，與社工一同前往獨居長輩家中分發物資，也是他接觸志工服務的開端。

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許宸祐在國一時加入溫馨廚房接任團長，因從小就喜歡研究美食，一直擔任主廚的職務，烹調多道經典菜餚，為長輩們送上健康與溫暖；國三會考期間仍堅持服務，展現高度的責任感與熱忱，他以敏銳的觀察力和靈活的應變能力，解決服務中的每項挑戰。

許宸祐也主導春遊、重陽節、跳蚤市場等活動，讓長者們走出家門、感受社會的關懷，更結合電機專業，計劃拓展服務範圍、引入數位科技，建立全面的社區關懷網絡，守護獨居長者的生活品質與安全。

許宸祐說，在溫馨廚房服務獨居長輩期間，他學到很多在學校都學不到的事情，像是關心長輩的營養健康，做出適合長輩的湯品與餐點，細心觀察長輩的需要，規劃適合長輩的休閒活動，他也把弟弟、表弟們一起帶進溫馨廚房，加入服務行列。

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