為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南科奇美醫院動土 2028年完工營運

    南科奇美醫院動土，預計2028年完工，打造274床智慧型區域教學醫院。（記者劉婉君攝）

    南科奇美醫院動土，預計2028年完工，打造274床智慧型區域教學醫院。（記者劉婉君攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者劉婉君／新市報導〕因應南科園區蓬勃發展，奇美醫療財團法人南科奇美醫院新建工程昨天動土，總經費超過卅億元，工期約三年，預計二○二八年完工營運，將打造一座二七四床的智慧型地區教學醫院。

    南科奇美醫院的基地位於南科南路與南科三路交界，和南科管理局為鄰，為地下二層、地上七層，面積約一萬三○○○平方公尺，將設有一般病床二百床、特種病床七十四床，提供急診、內科、外科、婦兒科、復健科、牙科、職業醫學及一般健檢、高級健檢等多元醫療服務，提升南科及周邊地區的就醫便利性。

    奇美醫療財團法人董事暨中華民國無任所大使宋光夫、南科奇美醫院籌備處主任許建清、市長黃偉哲、南科管理局長鄭秀絨等人，為南科奇美醫院新建工程動土。

    宋光夫表示，奇美醫院在南科園區建置現代化又智慧型的醫療中心，協助照顧園區從業人員及周邊的鄉親，是從創辦人許文龍到大家一致的理想，很高興看到朝目標前進。

    許建清指出，奇美醫療體系自一九九九年十一月起設立南科診所（台南科學工業園區聯合診所），為第一間進駐政府開發工業區與科學園區的醫療服務單位，迄今已廿六年，未來南科奇美醫院將打造成為區域的急救中心、智慧的社區醫院、職業醫學的基地，成為南科最好的後盾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播