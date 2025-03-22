南科奇美醫院動土 2028年完工營運

南科奇美醫院動土，預計2028年完工，打造274床智慧型區域教學醫院。（記者劉婉君攝）

2025/03/22 05:30

〔記者劉婉君／新市報導〕因應南科園區蓬勃發展，奇美醫療財團法人南科奇美醫院新建工程昨天動土，總經費超過卅億元，工期約三年，預計二○二八年完工營運，將打造一座二七四床的智慧型地區教學醫院。

南科奇美醫院的基地位於南科南路與南科三路交界，和南科管理局為鄰，為地下二層、地上七層，面積約一萬三○○○平方公尺，將設有一般病床二百床、特種病床七十四床，提供急診、內科、外科、婦兒科、復健科、牙科、職業醫學及一般健檢、高級健檢等多元醫療服務，提升南科及周邊地區的就醫便利性。

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奇美醫療財團法人董事暨中華民國無任所大使宋光夫、南科奇美醫院籌備處主任許建清、市長黃偉哲、南科管理局長鄭秀絨等人，為南科奇美醫院新建工程動土。

宋光夫表示，奇美醫院在南科園區建置現代化又智慧型的醫療中心，協助照顧園區從業人員及周邊的鄉親，是從創辦人許文龍到大家一致的理想，很高興看到朝目標前進。

許建清指出，奇美醫療體系自一九九九年十一月起設立南科診所（台南科學工業園區聯合診所），為第一間進駐政府開發工業區與科學園區的醫療服務單位，迄今已廿六年，未來南科奇美醫院將打造成為區域的急救中心、智慧的社區醫院、職業醫學的基地，成為南科最好的後盾。

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