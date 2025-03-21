守護天際線！羅東林場周邊建物 限高規範出爐

羅東林場周邊建築已限高，緊鄰林場20公尺建物不得超過16公尺、約4層樓高。（記者王峻祺攝）

2025/03/21 05:30

20公尺內僅能蓋4層樓 130公尺內限蓋12層樓以下

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府投入視覺景觀敏感地區研究，規範周邊建築物高度，避免突兀高樓與建築，造成景觀破壞，第一階段頭城烏石港、羅東林場與第二階段的龍潭湖及大湖風景區，都已有初步成果。羅東林場已獲都市計畫委員會審議通過，林場周邊一三○公尺範圍均有限高規定，依距離不同僅能蓋四至十二層樓不等高度。

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視覺景觀敏感地區研究一階成果

宜蘭曾發生多起過度開發或設計不當，造成地景風貌衝突與爭議的建物，縣府二○一七年決定規範景觀敏感區的建物高度，指定重要視覺景觀資源與敏感地區，提出保育管制要點，對於敏感地區的高度予以限制，守護宜蘭天際線。

過往，頭城烏石港蘭陽博物館附近有棟卅多層樓、高約九十七公尺大樓，民眾抨擊破壞蘭博景觀與附近地景。羅東林場貯木池畔也有汽車教練場的「廠辦」，嚴重阻礙與影響池畔風景，未來這些地方若有新開發案均會受到限制。

縣府以烏石港、羅東林場作為第一階段規範；林場周邊廿公尺內，建築限高十六公尺，其中四公尺為屋突，因此僅能蓋四層樓；最遠一三○公尺，限高卅七公尺約十二層樓。此案已經都委會審議通過納入都市計畫。

至於烏石港部分，縣府建設處表示，分為中軸線商業區及住宅區等範圍，依位置不同，建築高度限制在九十公尺、五十公尺及廿五公尺，不過，都委會審議後要求再作修正。

二階的龍潭湖及大湖風景區將評估

另在進行中第二階段的龍潭湖及大湖風景區，擬規定臨湖建築限高十二公尺，希望減少突兀建築出現，但規範尚未送審。未來宜蘭河周邊景觀可能也會納入第三階段的研究，和現有都市計畫相互評估。

縣府表示，風景區視覺景觀是公共財，研究完成後，相關建築限高規定都會納入當地都市計畫，讓建築物可以和宜蘭風景搭配，相得益彰，不僅是高度，相關視覺景觀敏感區，未來若有開發，建物的造型或顏色等也要納入管制，符合規定才能申請並核發建造。

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