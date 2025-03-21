梅山瑞里紫藤花 週末進入最佳觀賞期

嘉義縣梅山瑞里紫、白色紫藤相互輝映。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/21 05:30

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕與阿里山花季同時綻放的梅山瑞里紫藤花季，目前二十多處賞花點花開約五至八成，廿二日起這個週末進入最佳觀賞期。其中，瑞里源興宮前的小公主咖啡、王鼎茶園民宿、青葉山莊、瑞里印象民宿、阿喜紫藤民宿等賞花景點花開約七、八成，既浪漫又壯觀，民眾可趁假日上山感受紫色風暴的魅力！

上週竹崎石棹長青居帶來大阿里山紫藤花開首波高峰，遇雨落英繽紛，園主將落花掃起來在紫藤棚下堆成心形，別有一番情境，吸引遊客拍照留念。

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22、23日源興宮廣場舉辦市集

嘉縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富說，瑞里擁有全台最多紫藤花，嘉一六六縣道沿線及周邊觀賞紫藤景點逾二十處，位於七十六．八公里處的幼葉林餐廳紫藤花開八成迎賓，阿霞便當對面白色紫藤與紫色紫藤相互輝映。

茶壺民宿前的紫藤花廊為瑞里紫藤觀賞指標之一，目前花開約八成，觀賞期剩一週左右；此外廿二、廿三兩天在源興宮廣場舉辦「花現紫藤下市集」，廿二日下午三點邀請歌手楊淨宇「紫戀快閃演唱」。

而竹崎鄉義隆村景點「阿拉伯粉紅村」，由村長葉志紘種植三百餘株花旗木，今年因冷氣團、寒流接力報到，目前園區花旗木含苞待放，將於廿八日免費開放民眾入園，當日上午九點半至晚間八點安排樂團表演、咖啡品嚐、園區導覽、DIY體驗、夜間賞夜櫻等活動。

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