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    國軍台中總醫院蓋大樓 周邊瓶頸待拓寬

    國軍台中總醫院新醫療大樓周邊，有約60米長道路僅約2米寬，民眾希望拓寬。（記者陳建志攝）

    國軍台中總醫院新醫療大樓周邊，有約60米長道路僅約2米寬，民眾希望拓寬。（記者陳建志攝）

    2025/03/21 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕國軍台中總醫院斥資廿二．五億興建新醫療大樓，預計五月中將完工，在地方鄉親爭取和民進黨立委何欣純協調後，在新醫療大樓西側開闢一條八米通道，將方便光明、光華里上萬民眾前往中山路，不過因還有約六十米長待拓寬，何欣純允諾將邀集國防部軍備局、國有財產署協調，讓該條通道早日拓寬方便民眾通行。

    何欣純昨關心醫療大樓新建工程，以及西側一條新闢的八米通道，何欣純表示，過去這條通道僅有三、四米寬，還有一個大彎道，不過因是長安十一街連接中山路的捷徑，每天都有許多民眾通行，因此從二○一七年就開始協調整體納入新建基地動線規劃，感謝國軍台中總醫院促成，目前已闢設約一○○米長、八米寬的通道。

    太平光明里長胥樹文、光華里長黃鐵騫則表示，要銜接長安十一街，還有約六十米長路寬僅約二米，無法發揮最大的效益，希望能早日取得土地拓寬。

    何欣純表示，要將剩餘的六十米長道路一併拓寬為八米，有待與市府、軍備局、國有財產署溝通協調，她會繼續努力早日促成。

    另，何欣純並積極爭取台中機場增加國際航線，星宇航空繼去年三月台中飛高松、十二月台中飛沖繩啟航後，預計今年四月十八日台中飛神戶，昨天台灣虎航更傳出好消息，夏季班表即將開航日、韓。

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