新北土城司法園區將蓋公園、社宅 2027年完工

立法院內政委員會考察司法園區現址，內委會召委吳琪銘（右五）、立委蘇巧慧（右四）、張智倫（右三）等人出席。 （記者陳奕劭攝）

2025/03/21 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕立法院內政委員會的新北市籍立委吳琪銘等人，昨天辦理土城司法園區開發進度視察，內政部國土管理署簡報說，司法園區總開發經費高達一七八億元，預計二○二七年十月完工並交付用地，作為司法機關的遷建基地並設立森林公園「公一公園」與社會住宅等，帶動周邊的繁榮發展及生活機能。

新北地院、檢察署、看守所遷建園區

包括吳琪銘、蘇巧慧、張智倫等立委，及地方選區多位市議員都出席關心這項重大建設。國土管理署土地重劃工程處長蕭喻鴻簡報指出，司法園區總面積約八十四．○七公頃，其中六十四．八二公頃採區段徵收，司法專用區是八．○九公頃，將作為新北地方法院、新北地檢署的新址；機關用地有十二．八一公頃，將作為台北看守所、台北女子看守所用途。

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公設地21公頃 蓋森林公園、滯洪池

蕭喻鴻說，公共設施用地有二十一．二五公頃，將興建「公一公園」、滯洪池等，其餘是住商用地十六．四五公頃、交流道用地五．一二公頃、社會住宅用地一．一公頃，預計二○二七年十月完工，未來由新北市府協助移植樹木、辦理「公一公園」的都市設計審議。

吳琪銘表示，司法園區歷經多年協調，他在五年多前與多位里長向法務部爭取成立「推動遷建專案小組」，感謝時任行政院長蘇貞昌核定一七八億元，促成全案順利開發，也感謝市府積極配合，他在內政委員會也促成金城交流道兩個區段徵收案合併，簡化流程讓司法園區提前動工。

吳琪銘說，未來的司法園區也提供民眾休憩功能，土城有多家知名企業品牌進駐，地方民眾都期待園區南側約一百公頃的國有地能活化利用，爭取推動AI產業園區等，讓年輕人有好的工作環境可以留鄉就業，他也會爭取「新北大巨蛋」進駐土城看守所舊址。

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