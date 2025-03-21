最幸福國家排行 台灣第27名

世界幸福報告」（World Happiness Report），台灣排名第27。（法新社）

2025/03/21 05:30

領先日本、南韓、中國 稱霸東亞

〔國際新聞中心／綜合報導〕三月廿日是聯合國訂立的「國際幸福日」，聯合國資助的機構廿日公布二○二五年「世界幸福報告」（World Happiness Report），芬蘭連續八年蟬聯第一，台灣排名第廿七，領先日本（五十五）、南韓（五十八）與中國（六十八），稱霸東亞。美國跌至史上最低的第廿四名，阿富汗則再次墊底。

芬蘭連續8年蟬聯第一

這份報告由聯合國永續發展網路、美國民調公司蓋洛普（Gallup）及牛津幸福研究中心合作發布，調查二○二二到二○二四年全球各地民眾的幸福感，一四七個國家和地區受訪民眾以零到十分評估生活滿意度及人均國內生產毛額（GDP）、社會支持度、健康預期壽命、自由度、慷慨程度與貪腐程度等。

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最幸福國家前五名全由歐洲包辦，且幾乎集中北歐，第二至五名是丹麥、冰島、瑞典及荷蘭，而哥斯大黎加與墨西哥首度進入前十名，分別位居第六名與第十名。台灣從去年卅一名進步到廿七名，超越日、韓、中，在亞洲僅次於第八名以色列、第廿一名阿拉伯聯合大公國。

值得注意的是，美國跌至第廿四名，為這份報告發布以來最低。報告指出，共同用餐「與幸福感強烈相關」，但過去廿年來，美國獨自用餐人數增加五十三％。「孤獨用餐的人數增加，是美國幸福感下滑的理由之一」。此外，在大多數國家死於自殺或藥物濫用人數下降時，美國是少數幾個所謂「絕望死」（deaths of despair）增加的國家之一。

神學士掌權 阿富汗再度墊底

自伊斯蘭教極端組織「神學士」（Taliban）二○二○年重新掌權以來陷入人道災難的阿富汗則再度墊底，被列為全球最不幸福國家。

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