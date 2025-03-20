苗縣6鄉鎮市國小 增設2歲專班

114學年度起，苗栗縣府將在頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、公館鄉、後龍鎮、造橋鄉所在6校設立2歲專班。 （苗縣府提供）

2025/03/20 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府為滿足縣民家長對於二歲子女的托育需求，配合教育部國教署政策，運用國小附設幼兒園現有空間設置二歲專班，一一四學年度起，將在頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、公館鄉、後龍鎮、造橋鄉所在六校，設立二歲專班，預計招收八十到九十個名額。

114學年度起 預計招收80至90個名額

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縣府於一一三學年度已計於苗栗市文山國小、啟文國小、苑裡鎮文苑國小、銅鑼鄉銅鑼國小、造橋鄉錦水國小、後龍鎮成功國小等五鄉鎮市六校增設二歲專班，目前提供共計四十七名二歲幼兒就讀。

二歲專班收費比照公立幼兒園，且深獲家長青睞，經縣府盤點，再於一一四學年擇定苑裡鎮苑裡國小、公館鄉公館國小、後龍鎮新港國中小、造橋鄉造橋國小、頭份市永貞國小、竹南鎮頂埔國小六校設立二歲專班，預計提供八十到九十個名額。

頭份建國國中分校 將設非營利幼兒園

另，縣府考量竹南科學園區廠商進駐，爭取在頭份市建國國中分校興建六班非營利幼兒園，已獲教育部核定，預計一一五學年度招收，也將招收二至三歲幼兒卅二人、三歲至入國民小學前幼兒一百廿人，合計一百五十二名幼兒。

教育處表示，一一四學年度起，為提供幼兒更專業、細緻的照顧，針對「二歲專班」及偏遠地區「二歲以上至入國民小學前幼兒混齡班」採優化師生比之方式，參照苗栗縣公共托嬰中心一︰四之配置，若招收五名以上幼兒之班級，即配置兩名教保服務人員，提升教保環境品質，讓老師安心，家長放心。

縣長鍾東錦表示，縣府與中央共同挹注經費，為幼兒園提供妥適的軟硬體設施設備，將提供家長更多平價優質的教保環境，讓年輕的父母敢婚、願生、樂養，以培育苗栗優秀的下一代。

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