宜蘭北濱公園設施受損 蘇澳公所爭取重建

園區內的木棧觀景台經過日曬雨淋後嚴重受損。（讀者提供）

2025/03/20 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳北濱公園木棧觀景台嚴重破損，觀景台上的涼亭在地震後成了危樓、木質觀海座椅鐵釘外露，不僅損及觀光形象也潛藏危機四伏。蘇澳鎮長李明哲表示，將向觀光署爭取經費打掉重做，提供更優質安全的遊憩空間。

木棧地板破損、座椅鐵釘外露

南方澳北濱公園緊鄰宜蘭縣人氣景點內埤海灘，園區內有木棧觀景台、涼亭、磨石子溜滑梯、木質觀海座椅等設施；居民最近發現木棧觀景台地板破損，涼亭在地震後變成危樓，現場已拉起封鎖線；至於木質觀海座椅則是鐵釘外露，這些設施看起來已損壞一段時間，至今仍未修復。

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將向東北角管理處爭取經費

蘇澳鎮曾姓居民說，北濱公園遊客絡繹不絕，觀景台受損、觀海座椅鐵釘外露，稍有不慎會有危險，公園現況讓人產生負面觀感，傷害南方澳觀光形象，質疑維管不力，盼管理單位儘速改善。

李明哲表示，北濱公園涼亭經蘇澳鎮公所會勘後，基於安全考量拉起封鎖線，至於木棧觀景台、木質觀海座椅，因長時間日曬雨淋受損，鎮公所計畫全部打掉重做，已委託設計，重建經費估計二千五百萬元，將向觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處爭取經費，經費到位後就可發包施工。

南方澳北濱公園木質觀海座椅鐵釘外露潛藏危機。（讀者提供）

南方澳北濱公園涼亭在地震後變成危樓，現場拉起封鎖線。（讀者提供）

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