桃園內壢國中通學路廊 加強步行空間

交通局在山仔頂停車場旁的中豐路，設置36公尺人行道護欄，上週二已施作完成。（桃市議員陳韋曄提供）

2025/03/20 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區內壢國中學生將近兩千四百人，學校周邊巷道狹小，家長向議員黃崇真陳情，促請市府施作人車分流設施保護行人，他昨邀集區公所、交通局、校方等單位會勘後，在學校北大門入口處設交通錐及連結桿，復華街及其一八六巷的速時限從四十公里改成卅公里，同步改繪標字，復華街一八六巷行人穿越線增加小綠人號誌，以利用路人識別，預計一個月內改善完成。

內壢國中學務主任李孟倫表示，學生家長反映學校北大門為教職員開車進出之處，與學生上、下學動線重疊，擔心有危險之虞，這次會勘後按討論方向，在北大門入口處劃設三區動線，左、右給學生行走，中間給教職員行車，擬於下週實施。

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校方也提出復華街降低速限、復華街一八六巷增設小綠人號誌等建議，分由公所、交通局施作；中壢公所工務課長姚志儒回應，一個月內施作完成。

此外，平鎮區中豐路山頂段是來往龍潭、平鎮的交通要道，上下班尖峰時刻車流尤其壅塞，議員陳韋曄在臉書社群看到民眾反映人行道沒有護欄，不少機車騎士搶快而騎上人行道，威脅行人與騎士安全，甚至釀成意外，他與湧豐里長嚴偉英邀集相關單位會勘後，交通局允在山仔頂停車場旁，設置長度約卅公尺人行道護欄，已於十一日施作完成，提供民眾安全的步行空間。

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