外籍博士生染瘧疾 花蓮首例境外移入

2025/03/19 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉卅多歲外籍博士班學生，上星期因頭痛發高燒畏寒就診，由於曾在一個月內前往疫區國家，為花蓮縣今年首例境外移入瘧疾，花蓮縣衛生局昨發布疫情通報並啟動緊急措施，包括前往個案居住地區進行消毒、誘捕病媒蚊，提醒壽豐鄉民眾如身體異狀，須儘速就醫。

居住壽豐鄉已進行消毒、捕蚊

住在壽豐鄉卅多歲外籍男性，本月十一日因頭痛、發燒、畏寒、噁心及疲倦等症狀至醫院就醫，醫師詢問旅遊史發現，一個月內曾到瘧疾流行疫區國家，經檢驗為瘧疾確診病例，為台灣今年第六例瘧疾境外移入。

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該男子來自非洲國家，目前就讀東華大學博士班。東華大學學務長林俊瑩昨晚表示，該名男學生前天確診瘧疾後，因瘧疾為法定第二類傳染病，校方除立即校安通報，立即通知系所老師、學校護理師，配合衛生局進行疫調及追蹤該學生的活動足跡、環境消毒。

林俊瑩說，已將接觸者列入個案追蹤，目前尚無他人有症狀，包括學生宿舍、研究室等足跡場所做環境清潔消毒，也在該生出入的研究室、宿舍吊掛捕蚊燈，並對全校學生發出中英文郵件，宣導瘧疾防疫措施，也請師生如一旦身體異狀務必立刻通報並就醫。

衛生局長朱家祥說，如民眾前往國外瘧疾流行地區，可於出國前一個月至衛福部花蓮醫院、慈濟醫院旅遊醫學門診諮詢，依醫囑服用防瘧藥物，有需求可撥打免費防疫專線一九二二。

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