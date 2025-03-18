台37線太保延伸台南 爭取分段施工

立法院財政委員會考察「高鐵橋下台37線嘉義太保延伸至台南道路工程」。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/18 05:30

民代建議優先開通鹿草至台一線新營段 交通部將研議

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕地方推動「高鐵橋下台三十七線嘉義太保延伸至台南道路」，建構「大南方矽谷SI矽廊帶」，促進科技產業發展，建議採分階段推動，優先開通鹿草至台一線新營段。交通部政務次長伍勝園昨天表示，全長約四十公里「I廊帶（嘉義鹿草至台南南科）」，預計二○二七年完成可行性研究評估，目前環評涉及濕地與古蹟等問題，將由交通部公路局研究分段施作法規與行政程序，以確保計畫推動。

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去年嘉縣立委蔡易餘與南市立委賴惠員合力爭取加速審查高鐵橋下台三十七線延伸至新營，立院財政委員會昨邀請伍勝園與公路局官員到新營台一線與高鐵高架橋交會處現勘。

紓解嘉南生活圈車流 便利通勤

蔡易餘說，他主張結合「S廊帶（南科至高雄）」與「I廊帶（嘉義鹿草至台南南科）」，透過道路建設串聯南台灣的半導體產業聚落，打造完整的矽（SI）產業走廊，提升區域競爭力，成為全球矽谷級科技重鎮；目前台三十七線北、南分別止於嘉義鹿草與台南新市，中間約四十公里路段待打通銜接。

賴惠員表示，台三十七線延伸案地方爭取逾十五年，隨著台積電進駐嘉義科學園區，交通需求更迫切，道路建設須與產業發展同步，要求交通部與主計總處評估分段施工，加速推動先期工程，避免影響產業布局。

台積電進駐嘉科 交通需求迫切

蔡、賴主張分階段推動，即優先施作鹿草至台一線新營段，全長約十二．五公里，總經費一五○億元，紓解台南溪北與嘉義共同生活圈車流，提高通勤與物流便利性；第二階段為延伸至新市，銜接南科，完整建構「I廊帶」。

伍勝園強調，「I廊帶」對於南部產業發展至關重要，交通部將全力推動，確保南台灣交通建設與科技產業同步發展。

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