桃園成功國小籃球隊 締造比賽常勝軍

桃園市成功國小籃球隊榮獲二○二五年VEGA大成盃國小男子組冠軍。（校方提供）

2025/03/18 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園區成功國小籃球隊去年獲得市長盃籃球錦標賽國小男子組、女子組亞軍，二○二五VEGA大成盃更榮獲國小男子組冠軍，並承辦今年國民小學籃球聯賽桃園市預賽。值得一提的是，籃球隊成軍之初是為了幫助經濟弱勢及學習低成就的孩子找到自信與目標，在校方、教練、家長支持及在地企業贊助下，短短幾年內就成為桃園市非體育班的常勝軍。

校方表示，籃球隊從前校長李志鵬與教練林正于開始，最初球隊缺乏專業訓練與器材，連球衣都由家長自費購買，但孩子們的熱情不減，每天下課自發練習，林正于被這股熱忱打動，帶領小隊員們克服場地與設備不足的困難，從基本功開始練起，這份熱忱慢慢感染了家長，有越來越多家長投入，更成立家長後援會，也很幸運有在地企業看到球隊的努力與潛力，贊助孩子們的比賽球衣及經費。

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校方說，球隊成立之初，是為了點燃孩子們的希望之火而存在，現任校長鄭淑珍接下「火種」後持續支持球隊發展，現任教練蔡依靜接棒後也為球隊引進更精細的戰術訓練，她常勉勵球員「籃球不只是比賽，更是人生的縮影，場上的努力、失敗、爬起來再戰，都會成為未來人生的養分」。

市府教育局表示，成功國小積極發展籃球隊，曾經只是個默默無聞的小學社團，他們的故事，是堅持不懈與團隊精神的完美詮釋。

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