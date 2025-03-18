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    竹市兒藝節4/3登場 Hello Kitty亮相

    「2025新竹市兒童遊藝節」將於4/3登場，有三麗鷗明星陪伴親子共度歡樂假期。（記者蔡彰盛攝）

    「2025新竹市兒童遊藝節」將於4/3登場，有三麗鷗明星陪伴親子共度歡樂假期。（記者蔡彰盛攝）

    2025/03/18 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「二○二五新竹市兒童遊藝節」將於四月三日至六日在新竹公園舉行，今年活動以「飛翔樂園」為主題，打造一座充滿想像與冒險的藝術世界。市府邀請三麗鷗明星Hello Kitty現身亮相，邀請全台親子於兒童節連假期間，一同走進新竹公園，體驗藝術的奇幻魅力。

    新竹公園化身「飛翔樂園」

    文化局表示，今年兒童遊藝節規劃「夢想廣場」、「探險世界」與「奇想派對」三大主題區，每日安排雙舞台演出，包含銀河谷音劇團、偶偶偶劇團、身聲劇場、紅鼻子馬戲團及來自韓國的Korea Wheelers等團隊，讓孩子感受表演藝術的多元魅力。其中「探險世界」內設置超大型氣墊遊具、科技互動及藝術體驗，讓孩子們盡情探險及發揮創意；「奇想派對」以多組的拍照裝置，營造奇幻氛圍，豐富孩子的想像力。

    4/5前入住指定旅宿可抽獎

    風livehouse更推出沉浸親子劇場「風城作曲家」，與金馬獎動畫導演王登鈺及移動故事屋合作，打造專屬新竹市的親子互動演出。這場趣味十足的環形體感劇場首度亮相新竹市兒童遊藝節，讓大小朋友身歷其境，感受與眾不同的劇場魅力。

    今年市府與在地旅宿業者合作，推出限時住宿專案優惠及抽獎活動，凡於四月五日前入住指定合作旅宿，即可獲得抽獎券，有機會抽中住宿券、餐券及三麗鷗聯名限量宣導品。

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