AI、人際關係通識課 選修搶破頭

本報調查大學開課門檻，以學士班而言，國立大學多訂在五至十人、私立大學門檻約十五人左右。圖為課程情境照。（元智大學提供）

2025/03/18 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學校園中有些課程面臨開課門檻保衛戰，但也有受到熱烈歡迎的明星選修課程，如涉及科技領域的AI半導體類、人際關係類、藝術賞析類等通識課，選課人數輕易破百，大校甚至能上千人爭搶。

台大「國民法官必備之基礎鑑識科學」、「幸福與人生」、「鋼琴作品與演奏欣賞」、「疼痛、健康、幸福感」、「看電影學愛情」等課程，這學期都破兩千人選課。

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元智大學校長廖慶榮表示，AI、資訊科技、半導體相關領域課程熱度最高，單門選課人數可衝破一百二十人。各學院也將AI技術融入語言學習、藝術設計與文化研究，以創新課程培養學生數位應用能力與倫理意識。

元智大學人社院院長劉宜君舉例，應外系開設「科技輔助語言學習」課程，指導學生運用生成式AI進行英、日語學習。藝設系引導學生運用AI輔助程式設計，並將其應用於健康管理與互動設計。中語系運用生成式AI、AR與VR，將古典詩詞轉化為互動式數位作品。而英語學士班更將語言溝通結合數位科技，培養學生英語能力及跨領域溝通能力。

中原大學教務長皮世明分析，學生最有興趣的通識課程是AI應用、兩性與人際關係、音樂賞析陶冶身心等三種類型，單門選課人數上看兩百人。如通識課「音樂素養與社群服務」，就由音樂產碩學程老師設計音樂與敘事課程，學期前半段在校內訓練大學生，後半段進入中學，帶領特教生透過音樂互動提升情緒知能。

中原大學諮商中心教師蔡秀玲開設「職場情緒軟功夫」、「生命韌性與幸福」等課程，以主題式小團體活動，提升自我覺察、強化人際互動。吳同學表示，在「轉念微功夫」和「面對焦慮」兩單元收穫特別大，學到改善自己焦慮和低落情緒的方法。

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