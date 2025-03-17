高雄房價鬆動 房貸平均鑑估值下跌

高雄市房價出現鬆動跡象，後市備受關注。（記者侯承旭攝）

2025/03/17 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕近三年高雄市房價明顯上揚，讓有意購屋者只能「望屋興嘆」，去年第四季高雄市房貸申請案件的平均鑑估值罕見下跌，顯示連續上漲的房價已有鬆動跡象。

鼓山區1713萬最高

根據財團法人金融聯合徵信中心最新公佈數據，去年第四季高雄市房貸申請案件共五九四八件，平均鑑估值為一一五五．九萬元，平均授信額度為八四○．八萬元；高雄市平均鑑估值最高的是鼓山區達一七一三萬元，其次為鳥松區一四七四萬元。

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對比去年第三季高雄市房貸申請案件共七九九○件，平均鑑估值為一二七三．九萬元、平均授信額度九四一．三萬元，第四季不論房貸案件數量、鑑估值、核貸金額都下跌。

尤其房貸申請案的平均鑑估值比前一季下跌一一八萬元，跌幅達九．二％，跌幅比房地業界預期還大。若與二○一九年第四季相比，高雄市五年來房價上漲逾三百萬元，漲幅逾三成五。

屏東縣小跌4％

去年第三季屏東縣的房貸平均鑑估值為八六五．八萬元，第四季則降為八二九．九萬元，也跌了三十五．九萬元，小跌四％。

除了金融聯合徵信中心發布的房貸數據外，包括內政部不動產實價登錄成交中位數、清華大學的「清華安富房價指數」等數據，去年第四季高雄市的房屋成交價格都同步下滑。

房仲人士分析，高雄市房市近三年受惠於台積電設廠利多，呈現價量齊揚，去年第三季起央行祭出管制措施，抑制房價上揚；今年以來國際局勢多變、股市波動大，買氣持續縮手，房價仍有下探壓力。

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