桃園景福宮街區改造 立面整修9月完工

以桃園大廟景福宮為中心的街區改造，一階完成後， 周邊人行空間較過去寬敞。（記者鄭淑婷攝）

2025/03/17 05:30

舊城區整建加捷運施工 有老店結束營業 也有計畫回流開業

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市舊城區改造計畫正進行施工，工程以桃園區大廟景福宮為中心的街區整建，目前進入第二階段店家立面整修階段，有老店因工程加上捷運施工影響而結束營業，但也有住戶計畫在整建後回流開業；桃園市政府都市發展局表示，立面整修工程預計今年九月底完工，年中起將進行廟前中正路改善，整建過程會持續與在地溝通。

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廟前中正路優化 今年中展開

桃園市啟動桃園、中壢舊城區改造，景福宮（大廟）人本街區是桃園第一個示範街區，今年農曆年前已完成第一階段改善，拓寬廟前中山路、大廟後博愛路口行人停等區、大廟左右兩側店家人行空間。都發局指出，第二階段進行景福宮左、右兩側店家建物立面整理，已將舊招牌拆除，面對景福宮左側封閉並完成施工架搭設，右側則先進行既有管線整理，兩側立面整修工程預計九月完工；廟前中正路（中山路至成功路段），今年中也將進行人本環境改善，預計明年中完工。

新民街老屋活化 2案獲補助

舊城區改造工程地方意見不一，甚至因施工期間影響店家生意，加上捷運綠線也正施工中，有經營廿五年的店家因周邊環境影響太大而結束營業，也有逾卅年的店家貼出全店出清告示；有居民認為，「人行道、紅線讓車輛無法停車，周邊也缺乏停車空間，人少了店家就沒生意了」、「舊商圈疲態本重，即使工程有影響，也只是部分原因」；但有不同觀點居民認為，寬敞的人行環境是必要的，期待改造工程完成，讓舊城區注入新活水，「重拾繁榮必須經過陣痛」。

桃小前人行道拓寬 暑假完工

都發局表示，施工過程會持續與在地溝通，改造過程也發現有住戶回流，透過老屋整建計畫打算重新開業，而舊城區老屋活化補助現有兩案，都位於大廟附近的新民街，有屋主向住宅發展處申請補助自行整修，分別獲補助一三八萬元及一四二萬元。

此外，位於站前商圈的桃園國小前民權路人本環境改善工程，亦屬舊城區改造計畫之一，都發局說，將拓寬中山路到中華路人行環境，暑假完工，改善桃小人行環境及家長接送空間，同步優化鄰近七七藝文町戶外遊憩環境。

以桃園大廟景福宮為中心的街區改造，二階店家立面整修，預計9月底完工。（資料照，都發局提供）

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