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    我智慧防災科技 輸出10國

    國家災害防救科技中心在2019年赴尼泊爾，協助建置地震、雨量監測儀器，獲當地及國家媒體頭版報導。（災防科技中心提供）

    國家災害防救科技中心在2019年赴尼泊爾，協助建置地震、雨量監測儀器，獲當地及國家媒體頭版報導。（災防科技中心提供）

    2025/03/16 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣雖多地震、颱風，卻也因此歷練智慧防災科技，國科會旗下的國家災害防救科技中心從二○一八年起，輸出智慧防災監測系統至新南向國家，包含地震波偵測的P-Alert及雨量監測等，截至今年二月，已在十國安裝一一四站，發揮災防警示與減災作用，救助更多人命。

    災防科技中心主任陳宏宇回憶，當年由國科會前身的科技部長陳良基推動，要讓智慧防災科技輸出新南向，最初與菲律賓怡朗市簽訂合作協議（MOU），陸續有不丹、尼泊爾、印度、越南、帛琉、泰國、印尼、馬來西亞等也簽下MOU，甚至連阿拉伯聯合大公國也加入，截至今年二月，總共簽有十國十四件合約。

    「新南向國家跟台灣類似，颱風、地震多！」陳宏宇說，台灣系統主要包含地震跟雨量監測，其中地震系統P-Alert為台大地質系教授吳逸民團隊研發，是國產現地型地震P波感測儀，可建立地震速報與產出即時震度，同時搭配數位雨量站，在雨季或颱風來臨時提供即時雨量，警示民眾疏散，並建立當地客製化的災害情資網，彙整與災害衝擊評估。

    尼泊爾來台參訪 聽完介紹立即簽約

    陳宏宇表示，台灣防災科技也吸引多國，如尼泊爾來台參加智慧城市展，臨時繞來災防科技中心參訪，聽完介紹後，立即決定要簽約，請台灣在當地安裝監測系統；帛琉則由副總統前來台灣簽約；不丹則與皇家大學科技學院簽約、泰國則為亞洲理工學院合作；統計該系統已安裝一一四站，今年還有廿八站在印尼跟印度，陸續完工。

    各國實際運作防災科技後也給好評，陳宏宇說，二○一九年十二月廿六日安裝在菲律賓的系統紀錄到震度四級地震，菲律賓怡朗市長Jerry Trenas更在聯合國亞太減災夥伴論壇，分享台菲防災建置的成果。尼泊爾及不丹也在系統建好後完成雨季即時記錄，赴尼泊爾安裝時，還獲當地國家媒體報導雙邊合作。

    阿拉伯聯合大公國 自費來台參加訓練

    人才訓練方面，災防科技中心研究員蘇文瑞說，除了前往當地安裝系統之外，也要開課教會當地人如何使用，同時在國內更進行國際防災訓練營，提供台灣系統與技術培育，甚至阿拉伯聯合大公國還自費來台參加訓練。經統計，台灣的防災培訓營從二○一四年至去年，已累計四二一名各國菁英來台受訓。

    國家災害防救科技中心與台灣邦交國帛琉合作，協助在當地建置智慧防災監測系統，圖為地震P波感測儀。（災防科技中心提供）

    國家災害防救科技中心與台灣邦交國帛琉合作，協助在當地建置智慧防災監測系統，圖為地震P波感測儀。（災防科技中心提供）

    國家災害防救科技中心到泰國清萊省，與泰國亞洲理工學院合作，完成智慧防災監測系統建置。（災防科技中心提供）

    國家災害防救科技中心到泰國清萊省，與泰國亞洲理工學院合作，完成智慧防災監測系統建置。（災防科技中心提供）

    國家災害防救科技中心輸出智慧防災監測系統到越南，在越南北部山羅省沱江流域建置雨量監測儀器。（災防科技中心提供）

    國家災害防救科技中心輸出智慧防災監測系統到越南，在越南北部山羅省沱江流域建置雨量監測儀器。（災防科技中心提供）

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