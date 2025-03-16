陽明交大就博會 200家科技公司徵才

勞動部首場大型就博會昨在陽明交大登場，有200家廠商提供1.5萬個職缺。（勞動部桃竹苗分署提供）

2025/03/16 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕勞動部今年首場大型就業博覽會昨天在新竹市陽明交通大學登場，超過兩百家國內知名企業及大上市櫃科技公司，提供一萬五千個職缺，雖然春雨不斷，仍吸引超過一萬名求職民眾參與，投遞履歷人數超過兩萬人次，光是台積電就收到超過二五○份履歷。

台積電開8千個職缺 收到250份履歷

昨天雨勢不斷，但求職者求職熱切及企業求才若渴，仍吸引滿滿求職者，科技界龍頭護國神山台積電更是吸引大排長龍的求職者投遞履歷，台積電今年度開出研發及設備工程師等八千個職缺，且號稱年薪加獎金平均達二二○萬元，吸引不少碩士新鮮人前往投履歷。

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除台積電，其他半導體及相關AI產業也都吸引求職者前往應試，且有企業推出海外招募等工作職缺，也都吸引許多年輕人投遞履歷，整個求職會場人潮不斷。

桃竹苗分署長賴家仁表示，昨天就博會有超過萬名求職者前來，以科技半導體等相關產業居多，現場也設有全區網路服務和3D Google地圖導覽，讓求職者可找到自己感興趣的攤位，就博會也提供職涯諮詢、履歷健檢及專業韓風證件照拍攝，讓求職者很受用，昨天因受雨勢影響，勞動部也提醒，下週六在清大還大型有校園徵才活動，有求職需求的民眾可洽縣市就業中心或桃竹苗分署網站查詢徵才訊息。

青年穩定就業計畫將提供獎勵金

勞動部長洪申翰也出席就博會並提到，勞動部推出「初次尋職青年穩定就業計畫」提供最高四．五萬元獎勵，還有「青年跨域就業促進補助」及「租屋補助金」，最高可領九萬元。看到不少在校園的學生也來了解就業市場或打工，他認為無論是工作或實習，鼓勵年輕人要多了解就業市場及勞動權益。

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