2.6公頃花海 學甲蜀葵花節浪漫登場

學甲蜀葵花田在入夜後並有「龍遊花海」等花燈搭配，留住更多遊客。（記者楊金城攝）

2025/03/16 05:30

光華里花田繽紛 預估花況到4月底 遊客將破10萬人次

〔記者楊金城／台南報導〕一年一度的台南學甲蜀葵花文化節昨天在學甲光華里花田登場，美不勝收的夢幻花海為春天染上繽紛的色彩，讓遊客讚賞不已，預估花況可到四月底，遊客衝破十萬人次，帶動學甲觀光。

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紫、紅、粉、白、黃妝點花海

包括台南市長夫人劉育菁、南市農業局局長李芳林、學甲區長張明寶、光華里長邱益在等人為蜀葵花節開幕，劉育菁肯定學甲公所、光華里結合地方各界連辦十二年學甲蜀葵花節的努力與成果，每年受到遊客歡迎和期待就是最佳證明。

劉育菁說，蜀葵花花季長達二個多月，蜀葵花俗稱「一丈紅」，植株可高達二、三公尺，蜀葵花的紫色、紅色、粉紅色、乳白、黃色等五顏六色非常漂亮，是台南春日賞花的亮點，歡迎遊客前來賞花。

入夜後花田並有美麗燈景吸睛

張明寶表示，今年光華蜀葵景觀專區面積達二．六公頃，除約一公頃蜀葵花外，還搭配鼠尾草、火焰雞冠花、紅藜、油菜、萬壽菊等多種花卉，展現層次豐富的繽紛花田。

入夜後在花田並有「彩鳳騰飛」、「龍遊花海」等美麗燈景，另結合在地青農展售學甲農漁特產，吸引各地遊客漫步花田、品嘗美食，感受悠閒慢活的幸福時光，盼蜀葵花節打造學甲觀光品牌。

為推廣蜀葵之美，昨天開幕還有蜀葵造型撲滿DIY彩繪、拼貼手提袋，也有寫生比賽讓學童以畫筆紀錄花海盛況，集章闖關送蜀葵紀念馬克杯，並安排舞蹈、音樂、魔術表演，非常熱鬧。

蜀葵花之前因天冷，開花率不佳，蜀葵花節延後半個月才在昨天開幕，目前蜀葵花開約三成，待氣溫愈高，花開愈盛。

學甲公所指出，廿三日還有「蜀葵花藝術Party」的展演活動，每週假日另有街頭藝人表演，預估花季可延續到四月底，清明連假是另一賞花人潮高峰，歡迎遊客來感受浪漫春日。

高雄遊客一家人慕名前來觀賞學甲蜀葵花。（記者楊金城攝）

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