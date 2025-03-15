陸委會：國人赴中港澳先登錄

陸委會籲國人勿前往中港澳。（資料照）

2025/03/15 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕賴清德總統前天公開明確表達中國是境外敵對勢力，交通部觀光署昨天表示，陸委會去年已將赴中港澳旅遊警示提升為「橙色」（避免非必要旅行），也請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的國人注意自身旅遊安全，以及再次籲請中國循觀光小兩會協商模式推進兩岸健康有序的交流。

勿規避禁團令 自由行赴中再結團

觀光業界關心解除赴中國團體旅遊限制的部分，觀光署表示，一直以來都秉持雙邊對等原則推動恢復兩岸團體旅遊，之前也表示，須先透過觀光小兩會協商。目前國內旅行業者不能攬客、出旅行團到中國，但自由行不受限制。不過部分業者私下變通，在台灣時團客先假裝自由行到中國，到中國時再集結成團，規避政府禁令。

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署長周永暉強調，旅行業者不能攬客出團到中國，也提醒國人赴中國、香港和澳門「自由行」時，最好先到大陸委員會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料，若有人身安全時，以利政府急難救助。

觀光署強調，觀光小兩會是兩岸商定，負責處理陸客來台事宜的專責單位，如旅遊安排、品質、權益、安全保障及緊急事故等事項，涉及公權力且行之有年，中國遊客來台觀光暫停多年，兩岸情勢大幅轉變，基於實務需要，應循觀光小兩會展開協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

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