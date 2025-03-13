日光橋下非運動場 台東市公所︰出事不負責

台東市日光橋下的一處場地，原是市民帶著小孩溜冰的空間，近期貼出公告，該處非運動場所，僅供通行、休憩，發生事端由民眾自行負責。（民眾提供）

2025/03/13 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市日光橋下的一處場地，原是市民帶著小孩溜冰的空間，近期貼出公告，該處非運動場所，僅供通行、休憩，發生事端由民眾自行負責。日前縣府耗資千萬在活水湖打造的溜冰場也被發現荒廢、長出大樹，如今連較小的溜冰場域也被告知非運動場，引發民眾不滿與存疑。市公所表示，一切都因國賠引起，簡言之「沒有禁止運動，但出事不負責」。

僅供通行、休憩 公所︰曾有人聲請國賠

近來日光橋下場域被張貼的告示引起民眾不滿與納悶，告示一出，民眾反問：「難不成要去那裡睡午覺？」其實台東市區也曾有過極限運動場，為了二○○一年台東縣府主辦亞洲杯溜冰賽，當年縣府特別投下近兩千萬元，在台東森林公園興建兼具花式、競速及溜冰曲棍球的標準溜冰場，但因使用率太低，後來不僅荒廢，場地還長出大樹，而現在告示一出，極限運動場地又少一處。

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市長陳銘風解釋，光明里內沒有夠大的公共空間和集會所，因此建議公所提供該處使用，讓長輩練排舞、聊天聚會的地方，地目則是道路用地，本來是要成為停車場。

陳銘風說，農曆年前曾有家長帶女兒在該處玩蛇板受傷，家長聲請國賠，經協調，日前給予二萬多元的精神慰問金。至於禁止問題，陳銘風說，其實並沒有禁止，只是告訴大家「在此運動受傷不理賠」。

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