台中去年行人30日死亡事故增加 長輩占7成

台中市去年行人卅日死亡事故較前年增加，市府將加強改善。（中市府提供）

2025/03/12 05:30

盧秀燕則稱交通事故死亡 下降數六都第一 議員轟不等於交通安全已改善

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年有五十五件行人卅日死亡交通事故，比前年增加八人，交通局分析發現其中近七成是六十五歲以上高齡者，台中市長盧秀燕指出，台中去年交通事故死亡數比前年減少，下降數六都第一，雖有改善但不滿意，指示成立專案加強高齡者交通安全宣導。

請繼續往下閱讀...

不過，包括市議員陳俞融及吳佩芸指出，台中市去年行人死傷數多達二八三三人，其中有五十五人死亡，不但是六都第一，甚至是全國最高，斥盧秀燕玩數字遊戲，只強調交通事故死亡數減少是六都最多，粉飾太平；議員張芬郁則說，交通事故死亡數減少絕不等於交通安全已改善，促盧加強改善，不要再欺騙市民。

台中市交通局長葉昭甫指出，台中市去年交通事故中包括機車事故及酒駕事故已較前年改善，但行人卅日死亡交通事故比前年增加，肇事原因以車輛未禮讓行人先行最多，佔廿件，至於三大易肇事時段則依序為下午六點到八點、晚上八點到十點及清晨四到六點；另多達卅七人是六十五歲以上高齡者。

將成立高齡者交通宣導專案

盧秀燕指出，根據交通部近日公布各縣市交通改善評比，去年台中交通事故死亡數二八八人，比前年減少廿七人，減少數六都第一，雖有改善但不滿意，因行人卅日死亡事故中高齡者最多，她指示成立高齡者交通宣導專案，交通局結合社會局的五百處社區關懷據點及長青學苑及各區婦女會、民政局的區里系統等加強宣導，讓資深公民外出更注意行的安全。

此外，高雄醫學大學學生日前在台中遭無照駕駛酒駕撞死，引發關注，盧秀燕昨再發聲，她連喊三次，拜託市民「不要酒駕、不要酒駕、不要酒駕」，造成悲劇自傷也傷人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法