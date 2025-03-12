《台中》綠提官員去職案 議長散會挨批護航

台中市民進黨議員陳俞融（左）及陳淑華（右）怒批議長張清照護航市府。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/12 05:30

議會稱緊急特殊事件 議員得提臨時動議 但不宜變相質詢 綠批藍也曾有過

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會昨天召開第四屆第五次臨時會的第一次大會，民進黨議員陳俞融昨天臨時動議，針對前地政局長吳存金涉特別費弊案、前研考會主委劉彥澧涉請假打德州撲克案對市府的影響，要求市長盧秀燕說明，但遭國民黨議員抗議，議長張清照也宣布散會，陳俞融及民進黨議員陳淑華表達不滿，認為議會護航市府，陳淑華更要求民進黨團要向議長抗議。

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綠原規劃酒駕案也無法提出

對此，台中市議會表示，依照議事規則第十條規定︰遇「緊急特殊事件」，議員得提出臨時動議，並說明提案主述及理由，但不宜變相質詢，避免造成議事混淆。

但陳俞融則表示，上屆會期也發生過國民黨議員提臨時動議，由市長盧秀燕回答的情況，這次她是由民進黨黨團總召王立任指定要在議會發言提案，昨天的結果是黨團也未獲尊重。

議員︰限縮監督權 議事不當

而王立任表示，由於原本黨團提出是中央遭藍白刪減預算對市府建設的影響，但政黨協商時他再增加盧秀燕赴日考察專案，因為有不少議員希望了解巨蛋選址，而原本預算案就是陳俞融提出，但她表達應該增加兩官員去職案報告，因此請她昨天提出，原本也規劃請周永鴻提酒駕案；張家銨提「台中市議會公（工）安意外事件調查小組」無異議通過，陳俞融提出兩官員去職案，因議長裁示散會，酒駕案也無法提出。

陳俞融說，她受黨團委託提出該案，在會中曾有三次舉手，但會議主席都無視，她在議程討論完後提臨時動議，要求盧秀燕說明，但議長張清照直接散會，此舉根本是將議會監督地位自我矮化，限縮議員監督權。

議會︰可以在下次大會提出

陳淑華則是怒斥議長護航，沒有讓議員針對重大市政提出議案，議事明顯不當，把議會做小。並要求黨團要有動作，要提出抗議。

而議會則強調，例如張家銨的案子有連署，事前知道，而臨時會議程都已經政黨協商以及程序委員會同意，未來如果綠營議員要求專案報告可以在下次大會提出，必須尊重各黨派的意見。

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