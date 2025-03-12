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    首頁　>　生活

    永恆不滅的光 小行星命名陳澄波

    2025/03/12 05:30

    中央大學教授葉永烜提議 讓更多人認識其對台灣土地的貢獻

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加遊憩區鹿林天文台，二○○七年發現臨時編號為「2005EW228」的小行星，今年一月初獲永久編號「661666」，並由國立中央大學命名為「陳澄波」，盼台灣的藝術先驅能透過小行星之名，讓更多人認識其對土地的貢獻。由於陳澄波因二二八事件犧牲，小行星臨時編號恰巧是二二八，也讓世界發光的小行星命名歷程，更添傳奇色彩。

    二二八受難者 臨時編號藏巧合

    鹿林天文台台長林宏欽表示，天文台發現的小行星有八百多顆，已命名則有一百多顆，陳澄波小行星位在太陽系火星與木星間的小行星帶，甫發現因須確認軌道，便以臨時編號代稱，由於鹿林天文台所屬為中央大學，之後便由該校天文研究所教授葉永烜提議命名陳澄波，今年一月小行星獲永久編號，正式命名「陳澄波」。

    葉永烜表示，為凸顯台灣藝術家對美學推廣的貢獻，加上自己也愛畫油畫，才會命名「陳澄波」，未來會有更多小行星以美術家為名，盼這些遠在太空的星星，讓後人不論幾千萬年都可看著它，藉此認識台灣藝術家。

    鹿林天文台首度以現代美術先驅命名

    林宏欽說，「陳澄波」小行星是鹿林天文台首度以現代美術先驅命名，過去發現的小行星，也有以行善家陳樹菊、空拍攝影師齊柏林為名，今年由於小行星正式命名為陳澄波，以及臨時編號為二二八，種種巧合都讓這顆小行星更具話題。

    他也說，鹿林天文台全年無休，觀測都在夜間進行，人員以觀測一週、休息一週方式輪班，每晚二人工作，作息日夜顛倒、不免寂寞，但獲得科學成果，以及發現新的小行星，甚至能建議命名，都是研究的一大收獲。

    林宏欽指出，一般人都覺得星星很遙遠，但其實合歡山就有暗空公園，開車就能觀星，台北、台南也都有天文館，希望陳澄波小行星能讓外界更認識台灣藝術家，並展現台灣天文研究能量，拉近民眾與星星的距離。

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