太保市代林淑勉、吳宏哲互罷 進入二階

太保市民代表林淑勉。（記者林宜樟攝）

2025/03/12 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大罷免潮蔓延至基層民代，嘉義縣太保市第一選區市民代表林淑勉（國民黨籍）、吳宏哲（無黨籍）陣營互相提罷免案，目前皆通過一階，衝刺二階連署，昨天罷免林淑勉陣營召開記者會，批林淑勉阻礙太保市轉型發展，提案刪除重陽禮金、農民肥料補助等，損害市民權益。林淑勉說，她的提案遭對方斷章取義，反指對方對她趕盡殺絕是「惡罷」。

林淑勉、吳宏哲互罷，為本屆市長選舉恩怨、太保市公所預算爭議等因素延伸。市代會總席次十一席，代表會當權派與公所派席次比為六比五，林淑勉挺代表會當權派，吳宏哲挺公所派。依公職人員選舉罷免法規定，若林淑勉與吳宏哲均被罷免掉，或其中一人被罷掉，第一選區應選五席，其缺額未達選區席次二分之一，不需補選。

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這兩個罷免案皆通過約一五○人一階連署，目前進入二階連署門檻約需一五○○餘人，雙方陣營各自動員爭取選民支持。

昨天，罷免林淑勉案領銜人侯文世由吳宏哲與同陣營市代、縣議員黃榮利、太保市農會理事長莊榮欽等人陪同召開記者會，指林淑勉提案刪除重陽禮金、農民肥料補助等，損害市民權益。

林淑勉回應說，她的提案遭斷章取義，並指吳宏哲對公所提案全部附和，未把關預算未守護市民權益。

嘉縣選委會指出，立委陳冠廷罷免案因領銜人未補足一階不足提議書，尚待中選會公告該案罷免無效；民雄鄉代會主席涂文生罷免案，一階提議仍在審查。

太保市民代表吳宏哲。（記者林宜樟攝）

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