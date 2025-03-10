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    政策奏效！》提高醫師診察費改善診所護理薪資一年半 逾半診所護理人員加薪 1.5萬人受惠

    健保署最新統計，約一年半內提高醫師診察費改善診所護理薪資作法，促成五十三．二％西醫診所為所聘護理人員調薪。（資料照）

    健保署最新統計，約一年半內提高醫師診察費改善診所護理薪資作法，促成五十三．二％西醫診所為所聘護理人員調薪。（資料照）

    2025/03/10 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕醫院護理薪資受關注，診所護理師也非加薪孤兒。健保署最新統計，約一年半內提高醫師診察費改善診所護理薪資作法，促成五十三．二％西醫診所為所聘護理人員調薪，使健保月投保金額上升一個級距，共一．五萬人受惠；由於政策奏效，今年仍將投入六．五九三億元來增加給付。

    獎勵健保月投保額調升一級距

    健保署二○二三年七月起，因應基層護理人力需求，祭出提高診察費政策，去年作法為與二○二二年十二月相較下，診所聘四位以下護理人員全數調薪達健保月投保額上升一個級距，診所每天每個門診，醫師前一至卅人次診察費可獲調高，以一人投保金額四萬○一○○元為例，調增一個級距約月薪增加一千九百元。

    健保署醫管組專委陳依婕表示，去年十一月最新統計，八千多家西醫診所聘有護理人員，五十三．二％達獎勵標準，約一．五萬名護理人員受惠。

    健保署今年續投6.5億增加給付

    今年規劃方案為與去年十二月相比，若診所為半數以上護理人員調薪，醫師每天門診前一至卅人次診察費將各增廿四點（每點約○．九元），高於過去兩年的六點、十二點，而調薪幅度是否須達一個級距待確認，最快三月底送健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，可望上半年實施且回溯至一月。

    醫師公會全聯會常務理事王宏育指出，調薪達標為五十三．二％診所，實際已調薪更多，只是未達可領獎勵基準。現在診所招聘護理人員不易，盼健保總額成長助留人。

    護理師護士公會全聯會副理事長林綉珠認為，此項政策有正向效果，今年與醫師公會共識為達標診所提升到八十％。

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