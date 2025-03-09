（新北）15女學生控盜圖 「制服地圖」急關網站

2025/03/09 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕近日有多名女學生在社群網站發文求助，表示被人盜用照片並上傳刊載於知名網站「制服地圖」，新北市議員黃淑君昨天表示，受害者遍佈各地，已有十五人向她陳情，她已請新北市教育局、刑事警察大隊協助，該網站現已關閉，市刑大正在調查有無不法。教育局指出，截至昨晚六點，接獲二校通報學生遭到盜圖刊載。

「制服地圖」原站貼出公告表示，接獲使用者反映特定帳號未經允許便從網路抓圖上傳，站方已經處理、刪照，上傳照片的現行程式審核機制是以「不違反社會良善」為過濾原則，已檢討審核機制的缺失，造成原圖主困擾深感抱歉。

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黃淑君指出，粗估全國各地的受害者可能近千人，還有許多人不知受害，她昨天拿受害人的蒐證通報給教育局與市刑大，提醒趕快調查，「制服地圖」馬上在昨天○時許將網站關閉；有部分學生私訊「制服地圖」要求刪照成功，但相關社群帳號關閉後，有些受害人無法直接反映，也發現有國中、小學生的照片，擔憂是否存在類似「創意私房」的未成年色情疑慮。

教育局表示，經各校調查，截至昨晚六點有二校通報學生反映，制服照片未經同意就被「制服地圖」擅自刊載，已請校方提供心理輔導或法律諮詢；市刑大指出，已掌握涉案犯嫌的身分，將調查有無不法後報請檢察官偵辦。

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