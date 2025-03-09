花蓮大農大富賞螢季3/14開跑 活動多樣

光復鄉的大農大富平森園區，點點螢光美不勝收，園區廣達一二五○公頃，是全國最大的賞螢勝地。（林柏偉提供）

2025/03/09 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕從甘蔗園到平地森林樹海，林業署花蓮大農大富平地森林園區每年舉辦盛大螢火蟲季「螢漫平森」，賞螢大秀今年邁入第十年，林業署表示，十五、十六日將舉辦兩天的開幕慶典，包括草地音樂會、螢光市集，也搭配賞螢專車接駁至車站，歡迎遊客一起來見證螢火蟲們的絢爛婚禮，活動即日起受理報名。

15、16日 辦草地音樂會、市集

大農大富平地森林園區占地一二五○公頃的森林區，土地原本為台糖原料甘蔗區，經過二十年植樹造林成為國土生態綠網的重要生態廊道，每年三月中至四月有黑翅晦螢大發生，數量極多，漫步在十三公里的林間自行車道上就能與螢火蟲相遇，不同季節的螢火蟲紀錄共有四屬七種。

請繼續往下閱讀...

林業及自然保育署花蓮分署結合社區舉辦賞螢活動，今年第十年，活動從本月十四日至四月六日舉辦，希望透過生態旅遊創造經濟，深化保育觀念及作為，希望社區與大自然共存共榮，開幕活動在十五、十六日舉行「賞螢開幕慶典」，白天有草地音樂會、螢光點點市集，由花東在地歌手及樂團演出，市集廣納在地美食、友善小農與特色手作等攤位。

生態解說、星空茶席 開始報名

林保署指出，主題活動「大農大富賞螢趣」結合賞螢生態解說，報名可享螢光限定餐盒，再由解說員帶隊介紹園區生態及賞螢體驗；「銀河．螢河」觀星主題活動還把星空茶席體驗也納入，活動詳情及報名可在臉書查詢「大農大富平地森林園區」粉絲頁，或電洽03-8811878。

週五、六及連續假日 專車接駁

此外，活動延續「賞螢專車」服務，每週五、週六及連續假日提供花蓮市區至園區的來回接駁，站點包含花蓮旅宿、花蓮火車站、光復火車站，呼籲民駐多搭大眾交通工具，來一趟減碳又環保的螢光小旅行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法