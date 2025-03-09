盲目擴增？ 北市共融遊戲場 議員批選址不當

2025/03/09 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市二○一六年起推動「Play for All」政策，由各局處合作陸續設置共融式遊戲場，但市議員詹為元指出，市府雖不斷增設共融遊戲場，卻出現「重數量、輕品質」問題，包含選址不當、遊具未能達成真正共融等，建議市府優先全面盤點現有公園綠地，再選址設置。工務局公園路燈工程管理處回應，未來將依據在地需求，針對設置場域環境、停車空間、無障礙動線等進行盤點規劃。

詹為元︰先全面盤點公園綠地再規劃

詹為元表示，目前常見問題有兩點，一是選址不當，共融公園周邊環境跟設施也很重要，如身心障礙者家長會開車，就需要充足停車空間，輪椅族群需要無障礙坡道等；其次是遊具未能達到真正共融，有些公園空間有限，卻硬塞需較大型空間的共融遊具，導致整體設施狹窄、一般遊具的可玩性降低，甚至影響其他兒童的遊戲體驗。

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他認為，台北市不能只是盲目擴增數量，應做到「先盤點、再規劃」，優先全面盤點現有的公園綠地，確認哪些地點適合設置共融遊戲場，而非隨機選址；他也說，台中市早在幾年前已經完成全市公園綠地盤點，並依此進行規劃。

公園處︰持續依在地需求 規劃設計

公園處指出，二○一六年以來已陸續完成七十六座共融式遊戲場的設置或更新，除參考社會局「共融式遊戲場設計原則」，也考量地方需求、無障礙動線等條件選址，並邀集公民團體參與討論；台北市公園開發早，共融式遊戲場的設置大多是在公園既有的空間下調整而來，既有老舊遊戲設施也必須評估保留，或融入新設計中，這些限制也增加規劃設計困難；未來將持續依據在地需求，設計原則針對場域環境如交通易達性、停車空間、無障礙動線及遊具機能等盤點規劃。

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