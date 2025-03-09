台灣國際蘭展開園 台南首日湧入4.5萬人次

台灣國際蘭展競賽全場總冠軍。（記者楊金城攝）

2025/03/09 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕第廿一年舉辦的二○二五台灣國際蘭展昨天在台南後壁區農業部蘭花園區展出，開園首日大爆滿，因是婦女節，女性入園免費，售票處大排長龍，蘭展規劃四大場域、五大展館，花團錦簇讓遊客直說很美，開園首日吸引近四．五萬人次參觀。

婦女節開放女性免費入場

台南市長黃偉哲、農糧署副署長姚志旺、台南市農業局局長李芳林等人，一早迎接入園遊客，黃偉哲表示，台灣蘭展今年以「Next20」為主題，除了現場絢麗多彩的花藝展示外，更融入人工智慧與淨零排放技術，象徵蘭花產業的下一個廿年將要邁向更智能、永續發展的未來。

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黃偉哲強調，總統賴清德前天在蘭展開幕日也宣布，後壁蘭花園區第二期一二○公頃的蘭花產業創新園區將由行政院核准通過，讓園區有更強的研發能力，和進駐更多的業者，希望台南蘭花王國的招牌在全世界持續發光發亮。

姚志旺說，台灣蘭花外銷六十多國、金額高達六十四億元，台灣蘭花在國際很出名，蘭展希望打開更多國內、外市場，今年蘭展也很「水」，不會讓觀眾失望。

邀請34個國家參展 展示造景、最新品種

李芳林說，台灣國際蘭展展至廿三日，有主題館、競賽館、生活館、商務館、市集館和廿項精彩主題，邀請卅四個國家參展，展示蘭花造景、最新品種，為遊客提供奇幻蘭花之旅。

暌違20年 再次主辦亞太蘭花會議

第十五屆亞太蘭花會議也在本屆台灣國際蘭展舉辦，有五十場專業演講，就育種、栽培、科學和保育進行演講交流，探討蘭花產業的未來趨勢。黃偉哲說，台灣暌違廿年，再次主辦亞太蘭花會議，台灣蘭花產業的前瞻性、可觀性及科技力獲得肯定。

2025台灣國際蘭展開園首日大爆滿。（記者楊金城攝）

2025台灣國際蘭展開園售票區大排長龍。（記者楊金城攝）

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