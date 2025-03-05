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    首頁　>　生活

    歡慶婦女節 嘉縣邀女性免費指甲彩繪

    2025/03/05 05:30

    〔記者林宜樟、蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕歡慶三八國際婦女節，嘉義縣政府將於八日上午十點至下午三點在縣府前廣場舉辦「當WOMEN同在一起 我嘉1」活動，現場有市集、闖關等活動，並提供女性參加者免費指甲彩繪、人像速寫、按摩鬆筋等服務。

    縣長翁章梁昨邀請大家參與婦女節活動，也向嘉縣今年選出的八位傑出女性致敬，包括社福領域謝孟潔、新住民領域魏珍群、警政領域林柔杏、社區規劃領域許芳瑜、農業領域鄭怡雯、工會領域曾明月、文化領域蔡明純及教育領域陳媺慈。

    植樹節將至，林業署嘉義分署贈苗活動，合計將發放八千多株原生種苗木，線上提前預約苗木活動場次為八日嘉市北香湖公園廣場一千株，即日起至六日中午十二點至官網登記預約；十五日嘉義分署場次僅提供線上預約兌苗，官網線上預約至十一日下午五點，完成預約者當天直接至專屬攤位兌領。

    春暖花開，嘉市八掌溪右岸堤防（吳鳳南路五四七巷旁）長達一公里的黃花風鈴木迎來花期，市府將於八、九日兩天上午十點至下午五點舉辦「潮風鈴—野餐音樂市集」，為響應環保並鼓勵大家參與回收，民眾當天攜帶指定數量的舊電池，即可免費兌換野餐籃或野餐墊。

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