馬偕、彰基遭駭客系統性攻擊／衛福部研擬教戰守則 發給60家醫院加強防禦

台北馬偕醫院遭駭客攻擊。（資料照，記者邱芷柔攝）

2025/03/05 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕馬偕醫院、彰化基督教醫院陸續遭到駭客攻擊，衛福部已將此事件定義為「系統性攻擊」，不排除接下來還有其他醫院會受到攻擊，因此研擬台灣第一份「醫院勒索軟體應變教戰守則」，已發放給六十家列入關鍵基礎設施醫院，加強防禦。

繼馬偕醫院二月九日遭到駭客攻擊，彰基也於三月一日起連番遭到駭客攻擊，目前核心系統已全面恢復，僅部分非核心的二級系統仍在修復中。

請繼續往下閱讀...

攻擊軟體皆為「瘋狂獵人」

衛福部資訊處處長李建璋表示，最新驗證報告顯示，先前攻擊馬偕醫院的IP位址來自新加坡，攻擊彰基部分則尚在鑑識中，但攻擊的軟體均為「瘋狂獵人」（Crazy Hunter），主要手法從AD（Active Directory）目錄進入，掌握醫院系統帳密，取得主持人權限，再大量入侵不同系統將患者個資加密，造成民眾看診時醫師無法取得病歷，影響醫療作業。

將患者個資加密 影響看診

李建璋指出，有鑑於已連續兩家醫院遭受攻擊，將此事件定義為「系統性攻擊」，不排除還會有第三、四家醫院受害，這兩天緊急制定台灣第一份「醫院勒索軟體應變教戰守則」，讓醫院在駭客攻擊時，可於標準作業程序下迅速應對，教戰守則內容主要是什麼時間點該做什麼動作，包含如何隔離、保全證據、通報機關、災害修補等，已發放給全台六十家列入關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）的醫院參考。

李建璋也提到，昨召集關鍵基礎設施醫院舉行緊急會議，由受攻擊的兩家醫院資安團隊及協助鑑識的資安公司，分享第一手攻擊細節與清除、防禦經驗，超過一二○人與會，現場討論熱烈。

假日、深夜為攻擊高風險期

李建璋提醒，假日及深夜等時段是攻擊者發動行動的高風險期，各醫療機構務必提高警覺，即時更新防禦軟體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法