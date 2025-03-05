關西服務區5.98億 登國道營收王／清水服務區因去年整修期8個月 營收5.87億退居第2

清水服務區有6格電動車充電樁，方便用路人使用。（記者張軒哲攝）

2025/03/05 05:30

〔記者吳亮儀、黃美珠、張軒哲／綜合報導〕全台十五個國道服務區「營收王」出爐！去年新竹關西服務區以五．九八億元奪冠，擊敗蟬聯多年的台中清水服務區，但原因是清水服務區有長達八個月的整修期，整修完成後，去年十二月、今年一月的單月營收就破億元。

15國道服務區總營收逾53億

國道服務區是國道基金的金雞母之一，去年十五處服務區營收達五十三．七億元，較前年成長五．四九％。長年居冠的營收王清水服務區去年因整修，營收退居第二名、約五．八七億元，第三名之後依序是西螺服務區的五．八億元，泰安服務區的五．三八、東山服務區的四．六四億元。

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關西服務區去年營收金額比前一年成長八．七％，新東陽公司關西服務區副理林憲揚說，過去迭遭旅客抱怨的就是餐飲座席不夠，近年努力新增室內立食區，也在戶外增加七組坐食區，優化旅客用餐環境。

此外，這幾年關西服務區推廣一年四季的限定美景，如清明綬草、紫藤花瀑、黃花風鈴木、客家油桐裝置等，已經成為民眾旅行小秘境，客家國道便當也很受肯定。

清水服務區總充電量稱王

清水服務區充電站以一○六萬度的總充電量，榮登「國道電力王」，用路人指出，清水服務區南北向車道匯聚，沒有分南站或北站，且服務區腹地寬敞、賣場櫃位眾多，六格電動車充電樁吸引駕駛充了再上。西螺服務區則是貨運司機最愛，有農產品還有「運將便當」；泰安服務區的造景藝術吸引民眾拍照打卡；東山服務區佔地廣大，兼具觀光休閒功能。

高公局業務組組長劉逢良表示，去年關西服務區營收奪冠歸功於優化硬體設備及公共服務；清水服務區因去年整修八個月，營收位居第二，但整修完成展現新風貌，去年十二月及今年一月營收都破億，今年春節初二單日營收達八七一萬元、初三營收八五三萬元，皆突破歷年單日最高紀錄的八四五萬元。

高公局在服務區、休息站陸續增設電動汽車充電樁，清水充電站一○六萬度總充電量居冠，充電次數則以湖口（北）站二．七萬次最多，每車平均充電度數最高則為湖口（南）站，顯示湖口服務區是電動車補給重鎮。

國道三號關西服務區近年在戶外新增7組大陽傘坐食區服務來客。（記者黃美珠攝）

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