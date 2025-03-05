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    自由日日Shoot》雄女率先宣布不再公布學測成績

    高雄女中學測成績無滿級分，引發外界關注，校長鄭文儀決定響應終結公布放榜成績，不再公布學測成績。（記者黃良傑攝）

    高雄女中學測成績無滿級分，引發外界關注，校長鄭文儀決定響應終結公布放榜成績，不再公布學測成績。（記者黃良傑攝）

    2025/03/05 05:30

    〔記者黃良傑、蘇孟娟、甘孟霖、丁偉杰、林宜樟／綜合報導〕學測成績日前揭曉，高雄女中被報導無滿級分引發社會討論，立委范雲與學生團體呼籲終結公布放榜成績，雄女校長鄭文儀昨率先宣布，日後「不再公布學測成績」。部分明星高中則說，會進一步開會討論如何因應。

    鄭文儀表示，學測成績到手後，不代表就能上哪所學校，還有第二階段申請，以及在校表現、學習歷程檔案，拿滿級分六十級分與五十九級分，申請到學校可能都是同一所，何況個人申請學校型態和志向都不一樣，不需和別人比較，應鼓勵學生多元發展。

    部分明星高中將開會討論因應之道

    北市成功高中校長劉晶晶說，非常認同學生團體的訴求，學校不是只有注重智育發展，對於孩子的多元發展都很重視，特別告知學生成績表現，也只是淪為新聞炒作，並無必要。中山女高校長張云棻也表示，校方多年前就決議只將相關內容與內部親師生分享，作為教師教學參考，並幫助學生達成對自我的期許。

    高雄中學校長莊福泰則表示，學校崇尚校園民主，將召開師生校務會議，讓不同意見的學生討論，進而取得師生共識，再決定日後是否公布成績或榜單。台中一中校長林隆諺也說，會由校內討論後再確認相關因應。台中女中校長洪幼齡則認為，學測成績僅是升大學的依據之一，不代表學生最終升學表現，不必過度放大，校方會再開會討論如何因應。

    嘉義高中校長陳元泰指出，有時成績一出爐，家長就會打來詢問，若不公布，也頗為兩難，後續將開會討論，並考量家長想法，再行決定。嘉女校長林義棟則表示，支持國教署回應學生團體的相關說明。

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