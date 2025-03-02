深坑假日湧人潮 擬增建停車場

二二八連假適逢深坑福德宮土地公聖誕，人潮塞爆深坑老街。（記者翁聿煌攝）

2025/03/02 05:30

侯友宜日前指示 研議在深坑國中、國小增建地下停車場的可行性

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市深坑老街有美食和傳統文化特色，是大台北地區和外縣市民眾最喜歡的商圈景點，但是每逢假日人潮和車潮湧入，凸顯周遭交通和停車位不足問題日益嚴重，商圈盼市府能協助解決，市長侯友宜日前在行動治理會議中，指示交通、教育局等單位研議，在鄰近的深坑國中、國小增建地下停車場的可行性。

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228連假 上午就出現觀光人潮

新北市商圈聯合會理事長、同時也是在地深坑里長黃建強表示，深坑老街二二八連假，觀光人潮從上午就陸續出現，多間知名商家前遊客排隊購物，手上生意接個不停。

黃建強說，深坑老街的優勢在於地理位置離大台北市區近，而且是北部民眾前往宜蘭旅遊的交通中繼點，加上深坑老街是全國唯一以獨特豆腐料理聞名的商圈，吸引喜歡傳統美食的民眾前來品嚐美味。

停車場不敷使用 車輛大排長龍

深坑商圈觀光發展協會理事黃種森指出，深坑老街周遭原有的停車面臨兩個問題，第一是北深路二段深坑公有立體停車場，為機械升降式的停車場，已使用卅多年，設備過於老舊時常故障，停、取車等候時間太久，而且位置在北深路北側，從台北前來的車輛難以迴轉使用。

第二個問題是，幾年前增建的兒童公園地下停車場、全聯停車場和平埔橋頭停車場出入口都在平埔街，假日時排隊等候入場車輛大排長龍、塞成一團，即使增派交通管制人員也效果不佳，連同樣在平埔街的深坑派出所警車想要出勤都出不去。

他表示，地方期待的深坑輕軌，目前還停留在藍圖階段，解決交通問題緩不濟急，所以希望市府能協助研議在鄰近的深坑國中及國小操場下方新建地下停車場，但是教育局希望能在學校改建老舊校舍時一併進行，較能化解阻力。

但地方人士反映，目前學校因少子化逐年減班，老舊校舍更新要等很久，侯友宜指示交通、教育局等單位研議在鄰近的深坑國中、國小增建地下停車場的可行性。

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