宜蘭雙連埤 山林間推假日市集

228連假好天氣，宜蘭雙連埤連辦2天市集，吸引民眾漫步山埤。 （雙連埤地區永續發展協會提供）

2025/03/02 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉雙連埤是座百年山村，被劃為野生動物保護區，除為國家級重要濕地，也是蘭陽溪上游水源，二二八連假好天氣，當地連辦二天市集，吸引民眾漫步山埤，假日還推出集章活動，走訪指定店家或景點，就能兌換香氛純露，感受來自山林的芬芳；宜蘭傳藝園區、清水地熱連假也超夯，二天合計各超過一萬人次造訪。

靜態展 介紹雙連埤生態農村

雙連埤聚落趁著連假辦理春日市集，集結廿六個友善小農攤商，錯落林木間設攤，現場另有靜態展覽，介紹雙連埤生態農村及里山倡議歷程，許多遊客慕名上山，在森林環繞下響應環保、徒步野餐。

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限定假日集章 兌換香氛純露

雙連埤地區永續發展協會也集結地方特色景點、店家，推出限定假日集章活動，前往琴陞小舖索取集章卡後，就能按圖索驥漫步山埤，並依當日有營業店家、景點探尋集章，每次均有驚喜店家現身，集滿三或五章就可兌換當地生產的犬香薷純露。

為鼓勵低碳旅行，協會也建議遊客搭乘宜蘭勁好行七五三公車上山，每天來回有三班次，抵達雙連埤，可租借Zbike電輔腳踏車，採線上前三日預約，並於生態教室取車後，就能在村落中騎乘，享受山林風光，若體力允許，還可往返雙連埤和福山植物園，來趟驚奇旅程。

另外，宜蘭傳藝今年因推出強檔好戲「齊天大聖鬧龍宮」，加上又有主題劇場「藝陣慶團圓」首演助力，連假遊客絡繹不絕；知名清水地熱同樣人潮如織，約九點半啟動停車場總量管制，長長車龍不見盡頭，園內全是提著竹籠排隊等候煮蛋遊客，地熱泡腳池也坐滿人。

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