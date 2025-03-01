南國趴、大武門音樂祭 屏東南北開唱

墾丁「南國趴」昨天登場，多組人氣樂團開唱。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/01 05:30

〔記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕位於國境之南的恆春半島，近年因觀光人潮銳減面臨前所未有的挑戰，旅宿業哀鴻遍野，縣府與地方業者無不絞盡腦汁尋求復甦之道，二二八連假傾力打造「南國趴」活動；屏東市屏菸1936文化基地則舉辦大武門音樂祭，也吸引人潮參與。

連假首日好天氣，上午七至八時南下出遊車潮已突破兩千五百輛次，警方也進行南下調撥車道措施。根據業者統計，連假期間墾丁旅宿訂房率達六成以上，較去年同期成長，顯示「南國趴」帶來人潮及連假國旅回溫。當地旅宿業粗估，「南國趴」宣傳效應已帶動四月「台灣祭」訂房率衝上八成，各項訂房數據也顯示，連假期間墾丁旅遊搜尋量較上週激增，展露觀光復甦曙光。

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今年首辦的「南國趴」主要舉辦「南方大唱」複賽，從全國選出的二十強樂團中選拔出十強，這些樂團將於四月三日的「台灣祭」現場進行最終決賽，爭奪冠軍資格，並代表台灣前往日本神戶音樂祭演出。

「南國趴」除了「南方大唱」複賽，活動也邀請玖壹壹、高爾宣、溫蒂漫步等多組人氣樂團輪番獻唱，今天下午兩點在大灣草地進行免費演出。

大武門音樂祭今天演出藝人則包括孤兒收容所、Y.O MOB的即興Battle，獨具慵懶純情風格的西屯純愛組，以及壓軸登場的饒舌大將大支，還有競爭激烈的公開組街舞比賽，勢必再掀音樂祭高潮，屏東縣政府歡迎熱愛饒舌文化的樂迷別錯過這場年度最強嘻哈盛會。

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