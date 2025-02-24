嘉義鄉親遊觀音瀑布 3月起門票30元

嘉義竹崎觀音瀑布雖逢旱季，走在吊橋上仍可感受滿滿的負離子。（劉建興提供）

2025/02/24 05:30

228連假 每天送300份平安符

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕二二八三天連假將至，嘉義縣知名觀光景點竹崎鄉觀音瀑布為回饋嘉義縣市鄉親，三月一日起入園只要卅十元；同時二二八三天連假期間每天將送出限量的三百份觀音瀑布特有平安符，迎接遊客到來。

「凱米」重創搶修 去年8月重開

觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興指出，觀音瀑布風景區距離嘉義火車站車程約半小時，是嘉義地區郊區休憩好去處，有嘉義縣市民眾每週來觀音瀑布享受負離子浴，希望門票可以優惠，因而原本只有設籍竹崎鄉與七歲以下小朋友不用門票，為了回饋嘉義縣市鄉親，將自三月一日起實施特惠票只要卅元，歡迎大家多加利用。

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去年七月受到強颱「凱米」肆虐，嘉縣山區包括觀音瀑布等多個熱門觀光景點受重創，被迫封閉重建，經過搶修，去年八月下旬觀音瀑布園區重新開放後，陸續又吸引遊客回流。

劉建興說，為慶祝溪心寮土地公聖誕，二二八三天連假期間二月廿八日到三月二日，觀音瀑布社區產業合作社每天將送出三百份的觀音瀑布特有平安符給入園遊客，送完為止。

瑞里青年嶺步道 櫻花爭奇鬥艷

嘉義縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富指出，觀音瀑布為一六六縣道觀光軸線起點，可以順遊圓潭、瑞里、瑞峰與太和等景點，其中瑞里青年嶺步道已在農曆年前重新開放，吸引不少人前來朝聖，而且春暖花開，沿線處處可見櫻花爭奇鬥艷，一六六縣道數十處紫藤景點含苞待放，預計三月上旬進入觀賞期。

此外，二月廿八日因溪心寮入口的福安宮舉辦廟會，屆時周邊將實施交通管制，當日的車輛只能停在文峰遊客中心停車場與路邊，為方便遊客進入風景區，將以兩輛中型巴士免費接駁，往返文峰遊客中心與溪心寮停車場，上午八點到下午四點每廿分鐘對開一班。

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