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    清水浮現音樂祭 千名樂迷湧入

    台中浮現音樂祭在清水鰲峰山運動公園登場。圖為日本搖滾歌手演出。（記者廖耀東攝）

    台中浮現音樂祭在清水鰲峰山運動公園登場。圖為日本搖滾歌手演出。（記者廖耀東攝）

    2025/02/23 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕中部年度音樂盛事浮現音樂祭廿二日連續兩天開唱，吸引數千名樂迷湧入清水，浮現音樂為了提升在地音樂、人文、藝術發展，除了需購票入場的鰲峰山舞台區，另外於港區藝術中心廣場舉行免費的「浮現祭X GO GO FEST @清水眷村」聯合公益活動，結合音樂會與市集，帶動港藝中心與清水眷村周邊人潮。

    昨日浮現祭公益活動結合在地學校音樂社團演出，讓民眾沐浴在陽光下，聆賞樂音。出身清水的立委蔡其昌致詞表示，這是台灣第一個深度結合小鎮特色的音樂節慶，讓樂迷們在欣賞音樂的同時，也能認識並體驗清水小鎮的歷史、文化與風貌。浮現祭藝文展演空間創辦人陳信宏指出，未來浮現音樂祭期間將與海線各級學校結合，創造出在地學生的音樂嘉年華會，努力讓民眾一起來參與推動在地音樂、人文、藝術。

    泰安櫻花季開幕

    另外，中部賞櫻盛會 「泰安櫻花季」昨日開幕，今年泰安櫻花季首度移至泰安鐵道文化園區舉行開幕式活動，也帶動老街跟舊泰安車站人潮，攤販齊聚，遊人如織。后里崴立公園河津櫻、八重櫻、富士櫻盛開，公司免費開放讓民眾賞櫻花，本週櫻花綻放，遊人如織，成為台中賞櫻秘境。

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