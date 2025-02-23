薄膜溫棚「大巨蛋」抗寒 養殖產業鏈大革命》嘉縣異軍突起 台灣鯛魚苗占有率近9成

台灣鯛魚苗需再培育半個月才入池。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/23 05:30

記者蔡宗勳、林宜樟／專題報導

國寶魚台灣鯛產業前景看俏，去年全台台灣鯛魚苗數量一億四二五一萬尾，嘉縣占有率逼近九成，全台供應量第一。主因為業者在種魚池建置如同「大巨蛋」般的薄膜溫棚科技養殖，不讓魚隻受寒，可提早產苗，讓漁友可以提早放養、分散產期，進而避免集中收成影響價格，大大降低養殖風險，革命性改變台灣鯛產業鏈。

可提早產苗放養 分散產期降風險

台灣鯛魚苗產業早期為台南學甲地區一枝獨秀，嘉縣布袋業者後來加入競爭行列，但仍難以撼動，不過學甲業者西進中國投資吃了悶虧，在台灣占有率節節敗退，嘉縣業者趁勢而起，業者高鉦去年一舉突破七成占有率，再加上另一家業者永強，以去年全台台灣鯛魚苗數量一億四二五一萬尾為例，嘉縣占有率逼近九成。

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業界指出，受限氣候，台灣鯛魚苗供應季為每年四至七月，又以四、五月的量最多，結果經常發生量多崩盤。

嘉縣業者高鉦在二○一六年底首創在四個種魚池包覆透明塑膠薄膜抵抗酷寒低溫，安然度過霸王級寒流考驗，且效果很好，目前已增至十一池，可以在二月就產出魚苗供應漁友，從初春氣候較暖和的高雄、台南與台東開始放養，接著一路往北。

嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，為提升漁產業競爭力，縣府推動補助購置創新或節能設備，高鉦魚池薄膜溫棚禦寒設施就由此計畫補助；薄膜溫棚如同「大巨蛋」般暖宮，也是台灣鯛的產房及育嬰室，種魚及魚苗在溫棚避寒，還可提早產苗，讓漁友早一步養殖，分散產期維持產業秩序，也避免集中收成影響價格。

高鉦業者、神農獎得主林篤毅說，即使室外氣溫降到十度以下，薄膜溫棚水溫仍可維持在廿五度適合交配繁殖狀態，目前除了每年十二月與翌年一月這兩個月未產出台灣鯛魚苗，其餘月份都可滿足漁友需求。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢指出，高鉦團隊與嘉大產學合作，從國外進口優良台灣鯛苗品種，再根據魚苗特色，培育存活率高、生長速度快、抗病力佳，且可避開寒害生長期，並保有肉質佳的魚種，精進台灣鯛產業。

郭建賢說，產學合作不斷研發優質台灣鯛魚苗，存活率高、生長速度快、抗病力佳讓漁民收益更加穩定，也讓國人吃到美味新鮮台灣鯛，還可外銷搶攻高端市場。

業者林篤毅指出，薄膜溫棚徹底改變台灣鯛產業鏈。（記者蔡宗勳攝）

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