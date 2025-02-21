東屏流感疫苗 年長者施打踴躍

公費流感疫苗剛到位，台東上百民眾昨早就前往接種。（記者劉人瑋攝）

2025/02/21 05:30

〔記者羅欣貞、劉人瑋／綜合報導〕衛福部疾管署增購十萬劑公費流感疫苗，屏東縣依人口比例獲配三千五百七十劑，昨起在各衛生所及合約院所同步開打，統計至下午五點，已逾一千五百位符合資格者接種，情況踴躍。

台東縣獲配九百一十劑流感疫苗，符合十一類公費對象的民眾昨天一早就擠滿醫療院所，幾乎都是年長者，施打進度難以快速進行，不到一小時就排到上百號。

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屏縣衛生局說，依疾管署流感監測資料顯示，近期流感疫情持續處高點，流感重症通報數高於前四個流感季，流感併發重症死亡病例為近十年最高，近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，預估流感疫情將延續至三月。

屏縣府衛生局表示，為提升高風險族群接種率，增購的公費流感疫苗將優先提供原計畫第一階段所涵蓋的十一類對象接種，包括六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、安養、長期照顧服務等機構對象、滿六個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、六個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職、五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

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