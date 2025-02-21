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    斥資2400萬 改善造橋國中、小通學環境

    保障學生安全，中央補助2400萬設置造橋國中、小通學步道。（記者蔡政珉攝）

    保障學生安全，中央補助2400萬設置造橋國中、小通學步道。（記者蔡政珉攝）

    2025/02/21 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為保障學生上、下學通行安全，苗栗縣不少鄉鎮市陸續在學校周邊設置通學步道與人行道。造橋鄉公所考量造橋國中、造橋國小前平仁路及周邊苗十四線人、車交織，向內政部國土署爭取到兩千四百萬元經費，將改善兩校周邊人行空間、設置通學步道，維護學生及行人徒步安全。

    造橋鄉公所表示，造橋國中、造橋國小位處鄉核心區域，鄰近火車站、公所、農會等，但兩校前的平仁路及周邊苗十四線人、車交織，缺乏完善人行空間，感謝內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助，可開通路徑打造友善人行通行環境、規劃安全通學步道及因應人口老化與社會福利需求增加，提升造橋鄉學區基礎建設。

    設通學步道 改善舖面、綠廊

    公所初步規劃，建置通學步道，讓學童安全行走，並串聯造橋國小、造橋國中與周邊公共設施與機關，型塑城鄉人文風貌；改善既有舖面，創造綠廊提供平時散步休憩空間；提升周邊景觀環境改造與公共設施品質；建置無障礙人行環境，提供友善環境。

    規劃人車分流 友善無障礙

    造橋鄉長徐連斌強調，盼透過整體動線規劃，可讓搭火車旅客、接送學生家長及用路人等人車分流。目前計畫仍在細部設計，將會持續與民眾溝通。

    造橋國中校長林孟君說，學校前方道路車流量大，但既有人行道老舊也不敷需求，加上附近口山步道吸引不少登山客，且學生上、下學距離鐵路平交道甚近，安全性的確需要提高。造橋國小校長吳宏文則說，學校附近腹地小，周遭目前無人行道，為了學生通學安全，學校也會配合圍牆退縮。

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